AMLO recordó la dura anécdota de cuando fue espiado por el CISEN: “Se quedaban los helicópteros encima de mi casa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo a punto de las lágrimas durante la Mañanera de este martes, al recordar una dura anécdota que vivió en 1995 cuando era espiado por el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde aseguró que un helicóptero sobrevolaba su casa.

“En 1995 yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal, como 11 delitos y entonces para obligarme a que me amparara, aunque me fugara; pasaron helicópteros en ese entonces del CISEN… se quedaban en los helicópteros encima de la casa... le agradezco mucho a Lourdes Galas, una periodista y a Carmen Lira que nos fueron a buscar”, dijo AMLO.