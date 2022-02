Joven atropellado en Insurgentes pide justicia; sin un pie busca sacar adelante a sus 4 hijos; "han sido días difíciles"

Era la madrugada del sábado 29 de enero cuando José Pérez Carmona transitaba junto a su compañero Francisco por el carril del Metrobús de la Ciudad de México, en Insurgentes, cuando ambos fueron embestidos por un vehículo que en ese momento circulaba a toda velocidad a la altura de la colonia Roma.

La brutal escena fue captada por Cámaras de seguridad de la Ciudad de México, en cuyas imágenes se ve a los dos jóvenes, de 29 y 26 años de edad, circular por esta importante arteria vial a bordo de un par de triciclos con destino al sur de la ciudad, en donde cumplirían con otra jornada de trabajo vendiendo café y tamales.

Así hubiera ocurrido de no haber sido atropellados por el conductor de un vehículo blanco quien segundos después emprendió la huida y hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades capitalinas. En el asfalto quedaron los dos jóvenes malheridos, quienes tuvieron que ser hospitalizados de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones.

José permaneció una semana hospitalizado; al salir su vida ya no fue la misma

José Pérez pide ayuda para poder sacar adelante a su cuatro hijos. FOTO: Especial

Francisco sufrió múltiples contusiones tras ser impactado por el vehículo, mientras que su compañero, José Pérez Carmona, perdió parte de su pie izquierdo por amputación, además de sufrir un traumatismo en su cabeza. Ahora el joven pide ayuda para poder sacar adelante a su cuatro hijos.

Tras permanecer hospitalizado e inconsciente durante una semana en el Hospital Rubén Leñero, José fue dado de alta, sin embargo, su vida ya no volverá a ser la misma. Ahora se encuentra bajo el cuidado de su mamá y tiene que tomar al menos 12 pastillas diarias para sobrellevar el dolor y también para evitar una posible infección.

"Día con día se me van olvidando más las cosas, no sé si sea por un bienestar mío. Yo nada más recuerdo que se impactó el carro," declaró José durante una entrevista emitida por Foro TV, si bien el joven no externa enojo o intenciones de venganza contra la persona que los atropelló, si muestra frustración debido a que ahora desconoce cómo podrá sacar adelante a su familia en la situación en la que se encuentra.

Busca apoyos para poder comprar una silla de ruedas y una prótesis

Instante previo al atropellamiento del pasado 29 de enero. FOTO: Especial

"Han sido días difíciles, días complicados, porque estoy acostumbrado a estar en la calle y ahorita que tengo que darme la tarea de estar dentro de casa, me siento de lo peor", comenta en la entrevista, en donde confiesa que busca ahora apoyo para "conseguir una silla de ruedas y una prótesis" que le ayuden a sacar adelante a sus 4 hijos, de 8, 4, 3 y 2 años de edad.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha dado a conocer si hay avances en la investigación para dar con el responsable del atropellamiento. La semana pasada se informó que el vehículo implicado en el percance pertenecía a la Secretaria de Seguridad de la CDMX.

Finalmente, José mandó un claro mensaje al responsable de su atropellamiento: "Que sean más prudentes con las personas que estamos abajo, que sean mas conscientes de eso que provocan," concluyó el joven de 29 años, quien no pierde la esperanza de recibir ayuda para poder seguir con su vida y sacar adelante a su familia.

SIGUE LEYENDO:

FUERTES IMÁGENES: Coche embiste a dos vendedores de café en Insurgentes y huye; les arrancó el pie

CDMX: Así fue el brutal atropellamiento de una pareja en calles de la Agrícola Pantitlán | VIDEO

Ladrones saquean mueblería en dos minutos tras arrancar las puertas con barras de metal: VIDEO