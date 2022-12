VIDEO: el tenso encuentro entre un biker y un ciclista tras invadir la ciclovía, ¿quién tuvo la culpa?

En la Ciudad de México se suscitan diariamente accidentes viales en donde los autos son los protagonistas, sin embargo, también ocurren aquellos en donde se ven involucradas motocicletas y bicicletas, entre quienes existe una constante tensión debido a las faltas que los conductores de los dos tipos de vehículos cometen frecuentemente, como no respetar los señalamientos ni carriles confinados o ir a exceso de velocidad.

En este contexto, un usuario de Twitter compartió un video del accidente en el que se vio involucrado, junto con un motociclista. El percance ocurrió el pasado 7 de diciembre por la mañana sobre los carriles laterales de avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora, específicamente, en el carril exclusivo para bicicletas.

El ciclista estaba por llegar al semáforo cuando se percató que detrás de él se aproximaba un repartidor de comida por aplicación, fue en ese momento en que comenzó a bajar la velocidad para evitar que continuara su trayecto sobre el carril exclusivo, una mala práctica que tienen cientos de motociclistas en la CDMX, la cual generalmente pasa desapercibida y se ha convertido en un problema común.

Al aproximarse, se escucha al repartidor decirle "con permiso, por favor", a lo que el hombre de la bicicleta responde "es por afuera hermano" refiriéndose a que el paso para este tipo de vehículos es por los carriles para autos, pero en cuestión de segundos cmabia su actitud y levanta la voz para decirle: "¡es por afuera cabr*n! ¿no entiendes?".

En ese momento, el repartidor se va hacia atrás para modificar su ruta, sin salirse del carril, pero la maniobra falla y al acelerar para pasar a un costado del ciclista, termina por golpear la bicicleta y se cae de la moto debido al mínimo espacio entre el carril y la acera. En ese incidente, también se vio afectado el ciclista al atorarse con la moto, por lo que comienzan los reclamos entre los dos hombres.

"No te pases de verg* dice el motociclista cuando de inmediato, el ciclista le responde "¡no te pases de verg* tú culer*", el repartidor le reclamó que no lo haya dejado pasar con tranquilidad, pero aparente molestia, pero el ciclista continúa gritándole que no podía pasar, en eso el motociclista le dice que ya se va a salir, no son antes reclamarle que le tiró su celular y con aparente molesta, el hombre de la bici le grita: "¡me vale verg* wey!"

El repartidor no se contuvo y lo llamó "manchado" y le mentó la madre, pero volvió a tranquilizarse y pedirle nuevamente que lo dejara pasar por favor, cuando el ciclista continuaba cuestionándolo sobre qué hacía en dicho carril y finalmente, el biker se disculpó, pero el ciclista seguía firme en no dejarlo pasar.

Sancionan al repartidor por invadir la ciclovía

Luego del altercado, se acercó un policía a quien se le puso al tanto de lo ocurrido y el ciclista insistía en que el motociclista le había aventado la moto, otro ciclista que iba pasando le dio la razón y mostró su inconformidad con el hecho de que los motociclistas invadan dicho carril.

En una segunda parte publicada por el mismo usuario, se puede escuchar al repartidor aceptar su responsabilidad: "Me calenté, la neta nos calentamos" aunque el ciclista continúa en la postura de que no es correcto lo que hizo, pero el repartidor continúa reconociendo lo que pasó, incluso le ofrece nuevamente una disculpa y le pregunta si está bien, pues se alcanzan a ver algunos raspones en la pierna del ciclista.

El repartidor y el otro biker fueron sancionados. | FOTO: Twitter @tadeolemus

Internautas critican el actuar del ciclista

Justo en el momento en que esperaban la llegada de una autoridad que pudiera sancionar, otro motociclista invadió el carril exclusivo y el uniformado le pidió que se detuviera para recibir la amonestación correspondiente, algo que pocas veces ocurre, ya que generalmente, no se les llama la atención y esto ha conllevado accidentes con peatones o ciclistas.

Finalmente y después de 40 minutos, llegó al lugar el oficial con facultad para sancionar y a ambos motociclistas se les infraccionó. Usuarios de Twitter criticaron al ciclista, ya que él mismo escribió lo siguiente: "El compa que me aventó la moto después de un rato me pedía que ya quería irse y que había perdido su pedido y necesitaba generar y así. Sentí culero pero ellos no se tientan el corazón para aventarte el vehículo".

Usuarios criticaron al ciclista. | FOTO: Twitter @elhooks

Ante tal comentario, el ciclista fue señalado por haberle provocado una pérdida económica al repartidor, quien a decir de los mismos internautas, parece no tener los mismo privilegios del ciclista, asimismo, destacaron la falta de educación y mesura del ciclista durante el accidente, cuando fue el mismo motociclista quien se disculpó, le preguntó si estaba bien y trató de dialogar tras aceptar su culpa en este evento.

