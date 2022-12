VIDEO | El impactante momento en que un motociclista a toda velocidad embiste a un ciclista

En redes sociales se ha viralizado el momento exacto en el que se registró un fuerte accidente en una de las carreteras más conocidas de Colombia. A través de una grabación, que ha sido difundida en diferentes plataformas, se observa el violento choque entre un motociclista y un ciclista que transitaba por la vialidad, hecho que ha causado indignación y debate entre miles de internautas.

Aunque el accidente inicialmente se compartió por cuentas mexicanas que aseguraban que el hecho ocurrió en vialidades de México, internautas colombianos salieron a desmentir la información y a confirmar que el violento choque se dio en una de las carreteras de Colombia, exactamente en la vía Bogotá-Villeta, ruta La Vega-El Vino, una carretera concurrida por ciclistas y motociclistas, sobre todo los días domingos.

Los hechos ocurrieron en Bogotá-Villeta. Foto: Captura de pantalla.

En la grabación se observa el momento exacto en el que un grupo de motociclistas transita por la carretera a toda velocidad; los conductores de las motocicletas aparecen rebasando a varios vehículos de carga pesada que también circulaban por la vialidad. Todo iba bien hasta que uno de los motociclistas decide pasar a un camión por la derecha, justamente por lo que parece ser un acortamiento de la autopista, pero tras realizar la maniobra se impacta contra un ciclista, ocasionando que ambos salgan volando y afectando a otras personas que circulaban por la pista.

Luego del fuerte impacto, el ciclista quedó en el suelo, mientras que el motociclista perdió el control de su vehículo, se cayó de la moto y golpeó a otro miembro de la caravana. El clip se corta después de mostrar esta escena, por lo que se desconoce el estado de salud de las personas que aparecen heridas en la grabación.

El video ha generado un fuerte debate en redes sociales debido a que diversos internautas culpan al conductor de la motocicleta por el accidente. Además, acusan que la imprudencia de los denominados “bikers” causa accidentes con mucha frecuencia. “Manejar un vehículo o moto a altas velocidades y/o haciendo maniobras peligrosas es una decisión que conlleva consecuencias”, sentenció un usuario de Twitter.

Tras el accidente, al menos tres personas, cayeron al piso. Foto: Captura de pantalla.

Por su parte, otras personas se han cuestionado sobre la salud del conductor de la bicicleta, quien se aprecia que resultó herido tras la colisión. “Cómo estará el chico de la bicicleta, se ve que recibió un fuerte golpe”. No obstante, los internautas no le quitaron responsabilidad al ciclista y también arremetieron en su contra por circular en un espacio donde no debería: “¿Hay imprudencia del motociclista? Pero también de parte del ciclista. Eso NO ES UNA CICLOVÍA, es el acortamiento de la autopista y NADIE debe ir circulando ahí, sea motociclista, ciclista, cualquier otro vehículo o peatón. Ambos cometieron un grave error”, detalló un internauta.

Cabe mencionar que, pese a no haber un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que "el comportamiento de ese motociclista es el de un asesino al volante".

