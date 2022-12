Tamaulipas: alcalde de Reynosa afirma que la crisis migratoria en la entidad es "aguda"

Ante la constante llegada de migrantes nacionales y extranjeros a la frontera de Tamaulipas y Texas, que están a la espera de cruzar a Estados Unidos, el alcalde morenista Carlos Peña Ortíz les mandó a decir "que le busquen otro lado".

El edil aseguró que la problemática es tan aguda, que ya no se puede atender ni brindar protección a los que ya están aquí; se estima que hay más de 10 mil migrantes en la ciudad.

Aseguró que es necesario reconocer cuando ya no se puede, y es por ello que insistió en que la ciudad fronteriza ya no puede recibir a más migrantes.

"Aquí en Reynosa ya no se puede recibir a más migrantes. Si hay migrantes en las calles los vamos a mandar a otros lados, aquí ya no tenemos la capacidad, no tenemos la infraestructura para poder cuidar de ellos".

A la fecha, los albergues Senda de Vida I y II, así como otros refugios para migrantes que han habilitado instituciones religiosas, reportan una saturación en sus instalaciones, además de que hay cientos de migrantes que están en las calles en casas de campaña, sufriendo por lluvias y frío.

En los centros están viviendo más de 3 mil migrantes de diferentes partes del mundo Foto: Especial

Piden ayuda al gobierno de EU

En entrevista con Sofía García para Heraldo Televisión, Carlos Peña Ortíz indicó que, a pesar de la creación de varios centros migratorios en la entidad, son cada vez más las personas que han llegado por lo que solicitan ayuda al gobierno de Estados Unidos para agilizar los trámites de las personas varadas.

"Es muy importantes que el gobierno americano no ayude aquí en la frontera para incrementar los trámites para poder también acelerar los migrantes", dijo.

Acotó que en los centros están viviendo más de 3 mil migrantes de diferentes partes del mundo; además se han creado empleos temporales para ellos.

"Desgraciadamente porque del lado americano se han tardado mucho con el tema del covid y ahorita estamos a la máxima capacidad, no tenemos la infraestructura ni los recursos para atender este flujo migratorio que se sigue incrementando".

SEGUIR LEYENDO:

dhfm