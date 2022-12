Christian Von Roehrich es buscado por las autoridades, lo ligan al Cartel Inmobiliario en Benito Juárez

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya buscan a Christian Damián Von Roehrich de la Isla, exdelegado de Benito Juárez y actual diputado local, por la corrupción inmobiliaria en la demarcación.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial obtuvo una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

“Los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esta demarcación durante la administración que encabezó Christian N, actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa”, sostuvo.

El vocero de la FGJ aseguró que no es necesario quitarle algún fuero al exfuncionario. FOTO: Archivo.

El funcionario recordó que Von Roehrich no cuenta con fuero constitucional, por lo que no es necesario un juicio de procedencia.

“En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuenta con fuero constitucional, por lo tanto Christian "N" no cuenta con inmunidad procesal”, afirmó.

La búsqueda del panista se da después de que el Vocero anunció la detención de tres exfuncionarios: Ismael N, José Ramón N y Alejandro N, quienes laboraron en la Benito Juárez durante la administración de Von Roehrich.

Sigue leyendo:

Cártel Inmobiliario: ¡puras joyitas del PAN!

Claudia Sheinbaum: la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez equivale a 6 Torres Mítikah