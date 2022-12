Carla Humphrey sobre Plan B: “Hay temas relevantes que no se han tocado como los recursos ilícitos en las campañas”

Carla Humphrey, consejera electoral federal del Instituto Nacional Electoral (INE) criticó que en el Plan B de la reforma electoral se proponen temas como novedosos y dijo que es algo que el INE y las instituciones electorales llevan haciendo hace muchos años, además resaltó que hay temas que no se tocan como las criptomonedas o el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.

Al dialogar con Jesús Martín Mendoza para “Las Noticias de la tarde” de El Heraldo Radio declaró “yo diría que muchos de los temas que se proponen como novedosos son algo que el INE y las instituciones electorales llevamos haciendo muchos años, el voto por internet en el extranjero se aprobó hace más 10 años aquí en la Ciudad de México y el INE lo lleva a cabo hace más 3 años, el voto anticipado para personas con discapacidad llevamos haciéndolo 2 años, el voto en prisión preventiva lo llevamos haciendo ya 3 ejercicios consecutivos”, precisó que en las próximas elecciones del Estado de México y de Coahuila todos los Ceresos participarán.

Lamenta omisión de temas

Lamentó que no se hayan agregado temas realmente relevantes que no están contemplados en la ley “el uso de criptomonedas, los recursos ilícitos en las campañas electorales, el lavado de dinero en las campañas electorales, hay muchos temas en los que no se profundizó”.

Aseveró que el INE siempre ha estado a la vanguardia de proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía Foto: Cuartoscuro

Aseguró que “el Instituto Nacional Electoral siempre ha estado a la vanguardia de proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía”, sobre los ahorros indicó que es necesario analizar en qué se pretende ahorrar y cómo, reconoció que debe haber cambios pero que deben ser analizados “debemos hacer una reestructura del Instituto Nacional Electoral porque me parece que sigue operando como hace 32 años”.

“Puede haber puntos importantes en esta reforma, pero si no se analizan claramente cuál es el problema que se quiere resolver, cuáles son las posibilidades de resolverlo pues no tenemos en realidad los elementos suficientes para evaluar si una reforma es buena o mala” puntualizó la consejera.

Acusó que quien planteó la reforma no tiene un conocimiento y confió en que el Senado analice cuáles pueden ser las consecuencias “yo esperaría un análisis pausado por el bien del país, finalmente es una institución que lleva 32 años, tiene más del 70% de aprobación y confianza por parte de la ciudadanía”.

Carla Humphrey recalcó que el INE es organismo confiable que salvaguarda los datos de la ciudadanía y desmintió que no haya sufrido modificaciones a lo largo de los años, refirió que ha sufrido 6 reformas constitucionales y que la más reciente fue en 2014 con la creación del INE.

