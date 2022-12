Movimiento Ciudadano presenta amparo contra "Plan B" de reforma electoral

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un juicio de amparo para declararlo ilegal y quede sin efectos el "Plan B" de reforma electoral aprobado la madrugada de este miércoles en el Palacio de San Lázaro.

La bancada emecista que coordina Jorge Álvarez Máynez argumentó que la reforma a diversas disposiciones contiene violaciones flagrantes al proceso legislativo durante la discusión y aprobación del paquete de dos iniciativas.

Declararon que hoy inicia la batalla jurídica contra el golpe a la Constitución Foto: Cuartoscuro

Los diputados de Movimiento Ciudadano se reservaron además el derecho de recurrir, en su momento, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Pero no podemos perder el tiempo. La gravedad de lo que se hizo amerita acciones inmediatas y por eso hoy estamos recurriendo a la justicia federal a través del juicio de amparo, porque lo que se hizo ayer no tiene nombre, no tiene precedentes y no tiene ningún resquicio de legalidad", puntualizó Álvarez Máynez.

Advierten que Movimiento Ciudadano dará la batalla por los derechos

Subrayó que existen precedentes para recurrir al amparo frente al atropello al derecho de legisladores, ciudadanos mexicanos a vivir en democracia y se respete el proceso legislativo para la aprobación de leyes”, señaló el coordinador de MC.

"Sobre todo cuando son leyes que versan, que tratan de temas tan importantes como los derechos fundamentales y en este caso los derechos político electorales", agregó Álvarez Máynez.

Indicó que Movimiento Ciudadano dará la batalla por los derechos e irá hasta donde sea necesario: “hoy inicia esta batalla jurídica contra el golpe a la Constitución que significa la reforma regresiva en materia electoral", añadió el líder parlamentario.

SEGUIR LEYENDO:

Lorenzo Córdova: "Cuando la rispidez y polarización se mezcla con intolerancia se alimentan los regímenes totalitarios"

La oposición le deja un controvertido mensaje a AMLO en la fachada de Palacio Nacional: "El INE no se toca"

Cámara de Diputados avala en lo general y particular el "Plan B" de Morena y aliados en materia electoral

DME