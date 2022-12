Las leyes deben servir a la gente: Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Sergio Salomón Céspedes Peregrina señala que la esencia del Congreso de Puebla es crear legislaciones que le sirvan a la gente y que se reflejen en el bienestar.

Dice que le gustaría que los ciudadanos recordaran a la actual Legislatura por el número de leyes que hicieron, pero que todas le sirvieron al pueblo y que ninguna empeñó el futuro de Puebla, pues garantiza que ninguna iniciativa se ha hecho para beneficiar a particulares.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) destaca que el lema y meta de los legisladores es "orden y legalidad".

Entre otras cosas, indica que la reforma más importante es la del Poder Judicial, pues es "un tema de justicia, donde hay claridad y transparencia".

Comenta que "como pocas veces, se alinearon los tres poderes. El Ejecutivo: que manda una iniciativa 100 por ciento jurídica con un toque de justicia social; el Congreso que la hace propia y la aprueba por unanimidad, y el Poder Judicial que dice que es necesaria".

Lo que ahora sigue es generar las leyes secundarias y se pueda echar a andar el Poder Judicial con la nueva legislación.

En cuanto al tema para evitar y erradicar la violencia contra las mujeres, Céspedes Peregrina señala que el Congreso debe abonar en todo lo que se pueda.

Dice que se deben aprobar las normas que sean necesarias, pero "una ley tristemente ni provoca ni impide. Sí son leyes que señalan con claridad qué es lo que está prohibido y cuáles son las consecuencias".

El coordinador de los diputados de Morena agregó que "es una tristeza que sigamos regulando; no debería porque no es posible que tengamos que seguir haciendo leyes para meter orden en el desorden".

Destaca que "tenemos que crecer como sociedad", pues habrá sanciones y leyes, pero se deben fortalecer los valores. "Tenemos que ir desde la familia a volver a ser comunidad, a volver a cuidarnos entre todos, a volver a hacer que el respeto sea de acuerdo a nuestros tiempos, que sea una institución fundada formal",

En otro tema, el legislador habla del DAP (Derecho de Alumbrado Público) y explica que es el único estado que tiene autorizado cobrarlo a través de los municipios.

Detalla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que no se trata de un impuesto y aclara que no es un cobro que se haya instaurado desde el Congreso, ya que por décadas se ha realizado.

Asegura que mucha gente no sabía que lo estaba pagando ni conocía el beneficio, pues no estaba dentro de las leyes en los municipios en el estado.

Ahora, indica, se debe aprobar en la Ley de Ingresos en los municipios y no debe quedar en la oscuridad y al criterio de la autoridad, lo que se hace con esos recursos.

Destaca que esa iniciativa, como otras, forman parte de crear políticas públicas para la ciudadanía y eso cumple con "los principios de no robar, no mentir y no traicionar".

