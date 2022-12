AMLO pensó en declarar impagable la deuda del Fobaproa: "Zedillo y el Congreso cometieron un grave error"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que al llegar a la Presidencia de la República en diciembre de 2018 analizó desconocer la deuda pública de más de un billón de pesos generada por el llamado Fobaproa, pero dio marcha atrás porque se dio cuenta que se afectaría más a México.

La declaración del mandatario federal se dio a 24 años de que en diciembre de 1998 el Congreso aprobó, por iniciativa del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que la crisis bancaria se convirtiera en deuda pública a través del llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El presidente acusó a Ernesto Zedillo y a los partidos en el Congreso que avalaron la deuda en 1998 de haber cometido “un grave error” para rescatar a banqueros a costa del erario público, y sentenció que “en política los errores son como crímenes”.

“A partir de ahí se empieza a pagar una enorme deuda. También, hace unos días recordaba yo, que Zedillo, que está considerado como una eminencia en economía, calculó y lo dio a conocer en su informe, de que el rescate del Fobaproa nos iba a costar 125 mil millones de pesos, y nos ha costado tres billones, o sea, se equivocó por muy poco, casi le atina (risas), pero sigue siendo un gran economista y sigue contando con el reconocimiento de muchos.

“Pero también nos dejó la enseñanza de no volver a esos esquemas, que además son completamente injustos porque si a un pequeño comerciante, un pequeño empresario, a una familia de clase media, a un obrero le va mal, ya sea porque una familia humilde se enferma alguien y no tienen para pagar su atención médica, pues quién lo rescatar”, dijo.

López Obrador enfatizó que en los cuatro años de su gobierno han trabajado para “revertir todo lo que se puede” de las políticas del neoliberalismo que afectan al país, como la privatización de los bienes e instituciones públicas. Por ello, dijo, hoy hay “gente honesta, patriota en Pemex, la CFE, sino hubiésemos tenido muchísimos más problemas”.

“Estamos revirtiendo lo que se puede también de manera legal sin expropiaciones, pero sí cuesta. Nos ayudó también el que la gente no sólo votó por la gente sino también votó por diputados y senadores, y tenemos mayoría, aun cuando todavía falta porque no podemos reformar la Constitución, se necesitan dos terceras partes, no basta con tener la mayoría simple, la mitad más uno, se requieren dos terceras partes de los votos, por eso no se pudo llevar la reforma a la Constitución en materia electoral porque se opusieron los del bloque conservador engañando a muchísima gente”, expuso.