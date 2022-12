AMLO: "No han liberado a Israel Vallarta porque es pieza del montaje de García Luna"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso de Israel Vallarta se trata de un tema político y de poder, no de un tema jurídico. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal criticó que después de 17 años no exista una condena contra Israel Vallarta por estar ligado a un montaje que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien es investigado en Estados Unidos.

"Estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta, 17 años sin condena, ¿que no habla la Constitución que en dos años tiene que ver una condena? y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos ¿por qué no lo liberan?, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna.

Entonces no vengan aquí a decir que es un asunto jurídico, no, es un asunto político, de poder", expuso. López Obrador señaló que en el Caso de Israel Vallarta no puede otorgar la amnistía porque solo aplica a personas que han sido sentenciadas.

"Que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador porque yo no puedo liberarlo, porque de acuerdo a mis facultades solo puedo otorgar amnistía a quiénes están sentenciados, y como este señor lleva 17 años sin sentencia no puedo hacer nada.

Si yo fuese un dictador, un tirano y pasillo como los presidentes de antes claro que saldría, qué no los ministros de la Corte y el presidente de la Corte eran como empleados del presidente de la república, pues ya no es así ¿dónde está la tiranía, dónde está la dictadura? no somos iguales", explicó.

Hay nuevas solicitudes para reabrir la investigación: AMLO

Cassez recibió la ayuda de la embajada francesa en México. Foto: Archivo

El pasado martes en la Mañanera, López Obrador adelantó que hay nuevas solicitudes de investigación y pruebas sobre el caso de Vallarta: “Seguro esto no lo sabe el fiscal, ahora sí se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron investigados hace 17 años, huele a chicanada.

Y agregó: "Entonces esto no, porque no hay justicia, puede ser derecho, pero no hay justicia. Si está demostrado que hubo tortura y lleva 17 años sin sentencia, ¿dónde esta la justicia pronta y expedita?”, cuestionó el mandatario federal.

El 9 de diciembre de 2005 se transmitió en un noticiero de televisión a nivel nacional, la detención de un aparente jefe criminal que lideraba a un grupo de secuestradores que mantenían cautivas a víctimas dentro del rancho llamado “Las Chinitas”, lugar donde se transmitió en vivo durante el matutino informativo el momento cuando la policía llevó a cabo el operativo de captura del criminal donde arrestaron a Vallarta y a su novia francesa Florence Cassez.

