AMLO indultaría a Israel Vallarta si pudiera hacerlo por el caso de Florence Cassez: “Huele a chicanada”

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si estuviera en sus manos, otorgaría el indulto a Israel Vallarta Cisneros, quien fue acusado de ser el líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, cuya detención junto con su novia, la francesa Florence Cassez, fue de dominio público ya que la policía elaboró un montaje sobre su captura.

El mandatario federal aseguró que ya pasó mucho tiempo desde que Vallarta Cisneros fue arrestado y aún no ha recibido sentencia. “Resulta que si fuese por mí, yo consideraría dar el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia, entonces parece que se esmeran en que no haya sentencia”, señaló el presidente.

