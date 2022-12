AMLO advierte que corre el riesgo de que en Perú lo declaren "persona non grata"

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios sobre los ataques racistas y discriminatorios que sufrió su entonces homólogo Pedro Castillo, y señaló que al hacerlos corre el riesgo de ser declarado persona "non grato" por el actual gobierno de Perú.

En la conferencia de Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que en México existen grupos conservadores que comparados que son "progresistas" comparados con los de otros países.

"Hay veces que como aquí es donde parecemos esto pensamos 'qué barbaridad, cuánto atraso', no esos son de avanzada en comparación con otros grupos.

Imagínense lo de Perú, aunque corra yo el riesgo de que me declaren 'non grato', cuando me platica el presidente Castillo de que salía a la calle en Lima y lo veían los sectores de clase media, no todos desde luego, se ponen así frente a él y se tapaban la nariz, eso pasaba en México pero en la época del presidente Juárez, que lo humillaban así, y cuando iban la aristocracia entonces, los fifis de entonces o aspirantes a fifis, las señoras, señoras de alcurnia iban al baño decían 'voy al Juárez' pero estamos hablando de mediados del siglo XIX", explicó.

López Obrador reconoció que todavía en México existe racismo, pero dijo que se va ganando la batalla contra ese flagelo.

Pedro Castillo se encuentra detenido tras haber plaenado mofificar el Congreso peruano. Foto: Archivo

"Si hay racismo, que por cierto esa batalla la vamos ganando porque antes hasta usaban dichos racistas, y ahora se cuidan, solo en lo interno porque no se les quita tan fácil, pero también vernos a partir de lo que sucede en otros países", indicó.

Información en desarrollo.

SIGUE LEYENDO:

AMLO responde a los periodistas que se quejan de hostigamiento: "No tienen autoridad"

AMLO da espaldarazo a la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis: “Que la UNAM resuelva”

RMG