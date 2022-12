Edomex: pasajeros de Volaris llevan horas varados en Aeropuerto Internacional de Toluca

De manera colateral, pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) en el Estado de México, han quedado varados al no llegar los vuelos de la empresa Volaris al existir problemas en la terminal área en Tijuana, Baja California, por condiciones climáticas.

En las últimas horas decenas de usuarios han vivido un calvario en plena Navidad, sin que les den una solución en la capital mexiquense. El hecho ha sido denunciado en redes sociales a través de videos o publicaciones de las personas afectadas.

En el video se observa como diversos ´pasajeros le reclaman a uno de los empleados el retraso de su vuelo hacia Puerto Vallarta Foto: Especial

En dos videos, se observa como diversos pasajeros le reclaman a uno de los empleados el retraso de su vuelo hacia Puerto Vallarta en Jalisco y de las repercusiones que tendrán en sus vacaciones.

Una de las usuarias visiblemente molesta, lamentó que perderá la reservación de su hotel y no hay una respuesta a sus demandas “SI hay neblina, o no hay neblina, ellos van a disponer de mi habitación que yo ya reservé, no me friegues y no nos das una solución”

Otra afectada increpa la falta de opciones y que ellos tengan que asumir costos de transporte si se van a la terminal aérea de la Ciudad de México o a la de Felipe Ángeles en Zumpango.

Denuncian malos tratos por parte de la aerolínea

Además, condena los malos tratos que supuestamente ha recibido y que los han tenido esperando sin otorgarles vales de alimentos “estuve con la supervisora de una jeta de este tamaño, viéndome con la cara de pues sí te chingas, porque ya no hubo avión, ya no hubo vuelo y a ver cómo le haces. Y lo único que puedo hacer, así me dijo la cabrona, es pagar el transporte a la Ciudad de México y ver si puedes tomar el vuelo a las siete de la noche (sic)”.

A estas expresiones, el empleado de la aerolínea involucrada se limitó a pedir tiempo para pedir el reporte de lo que pasa en Tijuana y confirmar que no puede llegar otro avión, pues ya ha sido asignado el que lleva horas de retraso para el viaje. Señaló que dio las opciones de buscar otras aerolíneas que también irán hacia Jalisco, pero únicamente si existe disponibilidad de lugares.

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) no ha emitido pronunciamiento alguno en sus redes sociales.

