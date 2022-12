"Hasta Encontrarte", la colectiva que lucha contra los errores del Estado ante las desapariciones

El pasado jueves 15 de septiembre madres buscadoras de la colectiva "Hasta Encontrarte" se dieron cita en la plaza del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, en donde se encuentra ubicada la Estela de Luz, con el objetivo de protestar contra la militarización y exigir que cese la violencia en el país.

Aquella tarde dos mujeres escalaron o lo más alto de la Estela de Luz, de poco más de 104 metros de altura, desde donde desplegaron una manta en donde se leía: "16 años de impunidad militar. No al golpe militar". Entre el grupo de manifestantes se encontraba Bibiana Mendoza, vocera de la colectiva "Hasta Encontrarte" de Guanajuato, quien declaró a los medios que las mujeres que escalaron la Estela de Luz estaban preparadas y perfectamente capacitadas para permanecer a dicha altura.

"Que no se cree esta falsa ilusión de que ellas corren algún riesgo, están en perfectas condiciones", declaró aquel día. La colectiva, dedicada a proteger y defender los derechos humanos de las mujeres víctimas indirectas de la desaparición u homicidios, demostraba así su inconformidad ante lo que han denominado la militarización del país: "Esta toma de la escalada por la paz es reflejo de nuestra resistencia contra quienes decidieron violar la constitución y no escuchar a las víctimas", se leía en una de las pancartas.

Las interminable lista de desaparecidos en Guanajuato

Familiares de desaparecidos realizaron una clausura simbólica de la FGR el 6 de agosto pasado. FOTO: Cuartoscuro

"Hasta Encontrarte" fue fundada en Guanajuato en febrero de 2020 por Bibiana Mendoza y otras 30 mujeres que tienen algo en común; la desaparición de un familiar. En su caso, su hermano Manuel Ojeda Negrete, quien desapareció el 8 de enero de 2018 en una comunidad rural que se llama El Refugio de Munguía, perteneciente a Irapuato, declara la activista a El Heraldo Digital durante una entrevista.

De acuerdo con sus redes sociales la colectiva está presente en diversas ciudades de Guanajuato como son Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Pueblo nuevo, Celaya, Tarandacuao, Guanajuato, Cortázar, Villagrán, Yuriria, Acámbaro, Huanímaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, León, Silao, Purísima del rincón, Salamanca, Uriangato. Lista que a su vez constituye un reflejo del alcance que tiene los niveles de violencia en la entidad.

Cientos de madres de desaparecidos y desaparecidas buscan a sus hijos por todo el país. FOTO: Cuartoscuro

"Nosotras tenemos búsquedas de manera independiente, no trabajamos mucho con la Comisión (Estatal) de Búsqueda (de personas) porque se nos ha excluido precisamente por levantar la voz con el Gobierno del estado de Guanajuato", confiesa la activista, quien declara que a lo largo de estos dos años y medio, la colectiva ha podido encontrar a más de 57 personas en fosas comunes, así como a 10 personas con vida. El hallazgo más reciente ocurrió hace mes y medio en Lomas de Flores, Salamanca, en donde localizaron varias fosas comunes en diversos predios. Sin embargo, "Ya no hemos podido regresar por temas de seguridad".

Se han quedado por el momento sin recursos

Bibiana asegura que la colectiva lleva al menos un mes sin poder realizar actividades de búsqueda debido a que se quedaron sin recursos por el momento, pero asegura que esto no impedirá que continúen con su labor:

"Desgraciadamente no tenemos los recursos (para seguir buscando desaparecidos), ahorita tenemos como un mes paradas sin buscar porque gastamos para ir a manifestarnos en Ciudad de México y esa también es una manera de buscar, de buscar que no haya más desaparecidos y de que se le apuesta a la justicia en nuestro estado y en nuestro país", aseguró Bibiana.

Mendoza explica que siempre reúnen dinero antes de salir a los cerros a comenzar una nueva búsqueda: "Es juntar para la gasolina, para agua, para comida, tener saldo en el celular por si algún día nos llega a pasar algo tener como comunicarnos. Mapear los puntos de búsqueda, a ver si son seguros, si no nos están poniendo un cuatro. Es un tema muy difícil pero que hacemos con mucho amor, lo que nos da mucha tristeza es que desgraciadamente la mayoría de personas que hemos encontrado ninguna es alguno de nuestros familiares".

Protesta de la colectiva en la Estela de Luz el pasado jueves 15 de septiembre. FOTO: Twitter / @@MerGarza

¿Cómo nace "Hasta Encontrarte"?

La vocera de la organización contó qué llevó a este grupo de mujeres a constituirse y consolidarse: "El principal reto fue reunirnos porque todas andábamos en búsqueda en lo individual, cada quien hacía a su manera la exigencia, principalmente a Fiscalía (General del Estado de Guanajuato). Cuando brincamos este primer reto y pudimos formar un colectivo, porque no sabíamos que en el país había más colectivos que luchaban y que buscaban fosas. Ahí hicimos nuestras primeras exigencias que fue reunirnos con Gobierno del Estado, lo logramos pero los resultados han sido muy pobres", refirió Bibiana.

En México son más de 100 mil las personas consideradas como desaparecidas. FOTO: Cuartoscuro

La activista aseguró que la realidad sigue siendo la misma y siguen desapareciendo personas: "Nos hemos enfrentado a estos mensajes públicos a diario del gobernador diciendo que va a entregar a un Guanajuato más seguro, que mete las manos al fuego por el Fiscal Carlos Zamarripa. Después escuchamos al Fiscal decir que contamos con tecnología de punta, que tenemos los mejores laboratorios de identificación forense a nivel nacional. Y la realidad que enfrentamos es otra, la realidad es que no se identifica en tiempo y forma a nuestros familiares", reprochó Mendoza.

Indicó que tienen casos documentados en donde las autoridades estatales han tardado hasta dos años en identificar los cuerpos de los desaparecidos, a pesar de que cuando los encontraron estaban perfectamente reconocibles: "A muchos de ellos un día después de su localización los encontró la Fiscalía y tardó años en regresárnoslos, también casos documentados donde la entrega es indigna. Nos han entregado los cuerpos hechos pedazos en bolsas negras."

Dos activistas escalaron la Estela de Luz para protestar contra la militarización. FOTO: Twitter / @dlcnea_toboso

La mayoría de los desaparecidos son niñas entre los 14 y los 19 años de edad

Bibiana destacó que por ahora uno de los retos más grandes que tiene enfrente y al que desean enfocarse es a las búsquedas en vida: "Tanto en la Fiscalía federal y estatal vemos como ninguna autoridad sale a la búsqueda inmediata de alguna persona desaparecida. Vemos con preocupación cómo la mayoría de personas que desaparecen en Guanajuato son niñas entre los 14 y los 19 años de edad y que no se investiga con un enfoque diferenciado estos casos", explicó.

En estos más de dos años como colectiva en el acompañamiento a las familias, las activistas han podido descubrir "que estas mujeres, si es que logran sobrevivir, son víctimas de otro delito y nunca se les da el arropo ni el acompañamiento ni las medidas de seguridad necesarias y muchas de las veces siguen siendo víctimas del delito. Hay muchas mujeres que son víctimas de explotación sexual y no es que ya estén libres cuando regresan a casa, siguen siendo víctimas amenazadas que no pueden atreverse ni siquiera a denunciar por el miedo a represalias."

Una madre marcha portando la foto de su hijo desaparecido. FOTO: Cuartoscuro

La militarización del país, otro de los retos de la colectiva en el presente

Bibiana Mendoza destaca además otro de los grandes retos que como colectiva tienen frente as sí: "Es esta lucha contra un gigante desde hace años como lo es la militarización del país. Vemos con desilusión cómo ninguna de las autoridades; ni estatal ni municipal ni federal, ni las fiscalías han logrado coordinarse y coadyuvar para ofrecernos como población una estrategia funcional de seguridad. Hemos visto al pasar de los años, desde que empezó nuestra búsqueda en lo individual, como todas las autoridades se empeñan en defender sus puestos y cargos políticos y se olvidan que la sociedad somos las que venimos sufriendo las malas decisiones que ellos toman desde la comodidad de su escritorio", reprochó.

Con la militarización, Bibiana aseguró que como organización se enfrentan a la impunidad y la normalización de la violencia: "Es increíble ver llegar convoys en redes sociales, en noticieros, impresionantes de Guardia Nacional y Sedena, y ver que al mismo en lugar de ir disminuyendo la violencia sigue aumentando. Hay que recordar que nuestra principal lucha es encontrar a nuestros familiares con vida pero de la mano va que nadie pase por lo mismo que ya pasamos, es decir, que las desapariciones y homicidios en verdad se detengan", destacó.

Bibiana Mendoza denunció el incremento de la violencia en Guanajuato a partir del ingreso de las fuerzas armadas al estado. FOTO: Cuartoscuro

"Hemos visto con tristeza como a partir del ingreso de las fuerzas armadas al estado la violencia se incrementó de manera descabellada y tal pareciera que también beneficia a las autoridades locales, porque ellas se lavan las manos en el tema de seguridad echándole la responsabilidad al Gobierno federal (...) y nos dejan bailando en el limbo", expuso la activista; "Hemos platicado con compañeras de otros estados y la verdad es que la experiencia con las Fuerzas Armadas es la misma, es miedo, es impunidad, es desaparición y que ellos jamás rinden cuentas."

Las mujeres desaparecidas no están en fosas clandestinas, en su mayoría

Es esta situación la que las ha llevado a manifestarse en numerosas ocasiones, aseguró Mendoza, "como la manta (en la Estela de Luz el pasado 15 de septiembre). Porque estamos realmente desesperadas. Yo creo que aparte de lo que sufren las colectivas de las madres buscadoras es también este miedo de ser reprimidas por el Ejército Nacional. Hace dos años en Guanajuato hicimos una manifestación pacífica y fue la Policía del Estado quien nos golpeó, nos reprimió y metió a compañeras a la cárcel de manera arbitraria", recordó.

"Pero esto también nos ha abierto los ojos a muchas cosas. Uno: las mujeres desaparecidas no están en fosas clandestinas en su mayoría. Sí ha habido casos. Te puedo decir que un 98% de las personas sin vida en fosas son hombres y un 2% mujeres. Y eso nos hace hacerle la pregunta al gobierno federal y estatal: ¿dónde están nuestras mujeres?", se cuestionó la activista durante la entrevista.

"Un 98% de las personas sin vida en fosas son hombres y un 2% mujeres", declaró la vocera de "Hasta Encontrarte". FOTO: Cuartoscuro

"La otra, nos ha abierto los ojos para ver que a las personas privadas de su libertad las mantienen mucho tiempo con vida; el último hallazgo fue hace un mes y medio en Loma de Flores, encontramos a una persona que tenía reporte de desaparecido desde noviembre. Cuando nosotros lo encontramos el mes pasado en la fosa supimos que apenas tenía 15 días que le habían quitado la vida. Y ahí nuestra. duda; ¿dónde estaban todas las autoridades encargadas de buscarlo? (...) Y es nuestro reclamo, no queremos enterrar a nuestros desaparecidos, queremos volverlos a abrazar y ahí es donde la realidad nos marca las deficiencias de los tres niveles de Gobierno", reclama Bibiana.

Las cifras de desaparecidos superan a las oficiales

Bibiana Mendoza hace énfasis al asegurar que la cifra total de personas desaparecidas que se maneja de manera oficial está muy lejos de reflejar la realidad de esta problemática: "Nosotros sabemos las cifras oficiales, sabemos que la Fiscalía (del Estado de Guanajuato) ha reportado ala Comisión Nacional de Búsqueda más de 3 mil personas desaparecidas hasta recientemente, pero nosotros somos uno de los tantos colectivos que hay en el estado de Guanajuato y tan solo en nuestra página te puedo decir que por cada una de nosotras hay seis personas que no levantaron una denuncia y que tienen hasta dos o tres hijos desaparecidos", contó la activista.

"Guanajuato es un estado que no termina de contar a sus desaparecidos", declaró la activista Bibiana Mendoza. FOTO: Cuartoscuro

"Hablar de la cifra oficial y quedarnos con ella para nosotras es negar y callar la voz de todas aquellas personas que por miedo no pusieron denuncia. Yo creo que Guanajuato es un estado que no termina de contar a sus desaparecidos, porque nadie los previene, porque nadie los atiende, porque nadie los busca de manera adecuada, porque la sociedad no confía en las autoridades para poder denunciar", se lamentó.

Por ello Mendoza hizo un llamado a la sociedad para que denuncien: "para que estas personas tengan voz y rostro, para que no sean olvidadas, y contribuyan a conocer una realidad que nos duele y que se debe solucionar como es la desaparición. Como sociedad tenemos la responsabilidad de decir ¡Ya Basta!, porque ahorita somos las personas adultas que podemos defender el futuro de nuestros hijos", concluyó la vocera de "Hasta Encontrarte".

