Claudia Sheinbaum pide recomendaciones para crear playlist navideña

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es una mujer y gobernante que se ha caracterizado por buscar la cercanía con las y los capitalinos, por lo que a través de las redes sociales, escucha a las personas y sus peticiones, y en esta ocasión la mandataria pidió recomendaciones de sus canciones favoritas a las y los ciudadanos con el objetivo de crear una playlist navideña.

“Estoy creando un playlist navideño en mi Spotify, ayúdenme con sugerencias. Leo sus comentarios. Les dejo la liga en mi bio”, indicó la Dra. Sheinbaum en su cuenta de Instagram, quien acompañó sus palabras con una fotografía de ella con los Reyes Magos durante el evento de entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar.

Las y los capitalinos no dudaron en responder al llamado de Claudia Sheinbaum para organizar una playlist navideña, y entre las canciones que le sugirieron se encuentran: Blanca Navidad de Kenia Os, Santa Tell Me de Ariana Grande, Christmas Lights de Coldplay, Happy Christmas de John Lennon, Silent Night de Frank Sinatra, y La luz que nace en ti de La Oreja de Van Gogh.

Qué canciones están en la playlist de Claudia Sheinbaum

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum sólo tiene cinco canciones agregadas en su playlist, las cuales están enfocadas en la Navidad. A continuación te presentamos su lista de reproducción:

All I Want For Christmas - Macy Gray

Wonderful Christmas Time - Harry Styles

Happy Xmas - John Lennon, Yoko Ono

Run Rudolph Run - Chuck Berry

Navidad - Varry Brava

Hasta el momento son las canciones que apenas ha agregado desde su publicación el martes por la noche, ¿tú cuál le recomendarías a la mandataria para que agregue a su playlist?

