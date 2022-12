Claudia Sheinbaum entrega medallas a los deportistas más destacados de la CDMX

Este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entregó un reconocimiento especial a los mejores deportistas de 2022 en el Teatro de la Ciudad. Durante la ceremonia también se premió a los eventos deportivos masivos que rompieron el Récord Guinness: La clase de Box y el entrenamiento simultáneo de trampolines, ambos realizados en el Zócalo capitalino.

“Me da gusto estar el día de hoy con deportistas, niñas y niños, jóvenes, que ponen en alto a la Ciudad de México, representar a la CDMX es un gran orgullo, esta es una ciudad como muy pocas en el mundo, con una historia milenaria, aquí los primeros vestigios de civilización se encuentran en Cuicuilco [...] Cada vez que ustedes salen a representar a la CDMX, no solamente los representan a ustedes y a sus familias, sino a la historia de la CDMX, y no solamente son ustedes quienes representan a la CDMX, sino que cada uno de los habitantes de esta ciudad, desde la jefa de gobierno hasta cualquiera que vive en este territorio se siente representado en ustedes, son orgullo de la CDMX", destacó la Dra. Sheinbaum Pardo.

La mandataria informó que si bien ha apoyado el deporte comunitario, en 2023 está comprometida con ayudar a los medallistas olímpicos de la Ciudad de México para que sigan ganando más competencias. “Vamos a sentarnos con Ana Gabriela Guevara para ver de qué manera podemos apoyar más el deporte de competencia en la ciudad, que pongamos en alto el nombre de la ciudad en el deporte y el nombre de México”, mencionó.

Claudia Sheinbaum premia a deportistas de la CDMX

Por su parte, el premiado Daniel Aceves Villagrán reconoció a Claudia Sheinbaum por incentivar el deporte. “Hoy es un orgullo de que la ciudad capital sea gobernada por una mujer que no sólo es científica, política y luchadora social, sino también deportista, la Dra. Claudia Sheinbaum también ha sido seleccionado en la máxima casa de estudios en el deporte de remo”, recordó, luego de recibir el Premio Fomento Deportivo.

En la ceremonia de reconocimiento a los mejores deportistas de 2022, Claudia Sheinbaum Pardo entregó la medalla a los deportistas más destacados de la capital, quienes han puesto el nombre de México en lo alto a través de diferentes disciplinas.

Entre los deportistas reconocidos se encuentran: Alicia Jackelin Estrada Rojas, multimedallista en los pasados paranacionales CONADE en la disciplina de parálisis cerebral, Javier Peralta Pérez, por el Récord Guinness de la Clase más grande de trampolín; Federico Enriques, Rodolfo Rosales, Miguel Torruco, Mariana “La Barbie” Juárez, David picazo, Mariana Magdalena Vega por participar en la Clase más grande de Box.

Asimismo, fue reconocido el empresario Carlos Bremer por incentivar el deporte; el equipo femenil del ejército de la Ciudad de México por ganar la Copa Telmex; Matías Martin Flores por ser el más destacado en Ajedrez; Miranda Barrera Jiménez en Nado Artístico; Marcela Díaz Alfaro, Dafne Mejía, Vanya Ordoñez en Beisbol Nacional; y a Luis Fernando Germán por ser el entrenador más destacado de taekwondo, por mencionar algunos premiados.

