Hoy no circula 21 de diciembre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Estamos casi a mitad de la penúltima semana del año, pero el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 21 de diciembre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 16 de diciembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 21 de diciembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

El Torito anuncia el menú que servirán a quien cometa faltas cívicas el 24 y 31 de diciembre

Las personas que terminen en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito", durante el 24 de diciembre y el 31 de diciembre tendrán un menú especial.

Como ocurre año con año, el personal de este punto en el que se mantiene recluidas a las personas que llevan a cabo alguna falta cívica, prepararán platillos navideños para los infractores, quienes deberán pasar hasta 48 horas en el lugar en caso de ser encontrados alcoholizados en la vía pública.

