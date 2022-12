Cero tolerancia en la CDMX: retiran 285 espectaculares en la capital

Desde que la nueva Ley de Publicidad Exterior (6 de junio de 2022), se ha llevado a cabo el retiro de 285 medios publicitarios instalados en azoteas, lo que representa un ahorro de 42 millones de pesos (mdp) para la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se ha realizado un retiro histórico de espectaculares de azotea sin que signifique un costo al erario, y el objetivo es retirar hasta junio de 2023, los mil 200 que se tienen censados.

“Hasta ahora ha habido muy buena colaboración, son 285, al cierre del año, tendrán que ser 300 y para junio del próximo año los mil 200 que están censados como espectaculares de azoteas”, dijo en conferencia de prensa.

La mandataria recordó que la Ley de Publicidad Exterior establece que los espectaculares en azoteas tienen que ser retirados por las empresas que los instalaron y no permite la instalación de anuncios unipolares en la ciudad.

“Probablemente se han quitado más espectaculares de azotea de los que históricamente se habían quitado, sin ningún costo al erario y se van a retirar absolutamente todos”, resaltó.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez, señaló que el retiro de los 285 espectaculares de azotea –cuya remoción significaba en anteriores administraciones un gasto de 150 mil pesos por cada uno– se ha realizado en coordinación con las empresas, los inmuebles y las marcas, por lo que se contempla que al 31 de diciembre se alcancen los 300 retiros.

“Recuerden que cada uno de estos retiros era un gasto al erario, alrededor de 150 mil por ellos. Entonces, promediándolo, nos da un número significante de 42 millones de pesos, aproximadamente, de lo que representaría para el erario; afortunadamente no lo es así con estas empresas que hemos trabajado de manera solidaria y las que no, simplemente no aparecerán en un padrón posterior que se publicará en el Reglamento”, puntualizó.

Ulloa Pérez detalló que además se han llevado a cabo 142 retiros de anuncios envolventes sobre fachadas y sobre muros ciegos, de los 260 medios publicitarios que hay fuera de la norma. Lo cual representa una disminución de 54.6 por ciento en la presencia de publicidad no permitida por la Ley de Publicidad Exterior.

“Es publicidad que no está autorizada y que no está permitida en la nueva ley, sin embargo, estamos trabajando también con estos publicistas, con estas marcas informándoles y dándoles también las alternativas de donde pueden anunciar su publicidad, pero la idea es que la ciudadanía tenga el derecho al rescate visual. Y a la contaminación visual que se ha proliferado en este tipo de avenidas”, agregó.

La SEDUVI también detectó la instalación fuera de norma de dos medios autosoportados y atendió una queja vecinal para el retiro de un medio publicitario abandonado de este tipo.

Además, se informa que semanalmente se actualiza la lista con las ubicaciones y registros fotográficos de los medios publicitarios fuera de norma, entre los cuales se incluyen los medios contra los que se interpusieron denuncias penales por su permanencia. Dicha información se encuentra en la página de Seduvi en la sección de Publicidad Exterior.

Cabe señalar que, una vez que se publique el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior estará disponible para conocimiento público el Registro de Publicistas de la Ciudad de México, el cual contendrá la lista de las empresas de la publicidad exterior que se han comprometido con el cumplimiento de la legalidad y que cuentan con medios publicitarios permitidos. Las empresas que incumplan las obligaciones determinadas por la Ley, o que coloquen publicidad fuera de norma, no estarán en dicho Registro.

