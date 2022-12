Rosa Icela Rodríguez expone en CEPAL los desafíos del envejecimiento poblacional en la construcción de la paz

En México se aplica una estrategia de construcción de paz integral que atiende las raíces que generan la violencia, contempla el pleno respeto a los derechos humanos, reformula el combate a las drogas y aplica acciones de prevención del delito, donde la participación de las personas adultas mayores es muy importante.

Así lo expuso la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al participar en el foro virtual “Desafíos del cambio demográfico en las zonas rurales de Centroamérica, México y el Caribe hispano”, celebrado en Chile, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la quinta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derecho de las personas mayores.

"No puede haber paz sin justicia” Foto: Especial

En su ponencia, comentó que emprender ese proceso de construcción de paz ha significado establecer las bases de un nuevo pacto social.

“Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, que defiende y procura la dignidad de las personas mayores y su valiosa contribución en el proceso de paz en México, porque estoy convencida de que no puede haber paz sin justicia”, destacó.

Eso se hace en un nuevo gobierno que se rige por principios rectores, como la honradez y honestidad, el combate a la corrupción; así como la aplicación de la austeridad y la promoción de una economía para el bienestar.

En 2050 uno de cada 4 mexicanos será adulto mayor

Al presentar la ponencia “Los desafíos del envejecimiento poblacional en la construcción de la paz en México”, la secretaria detalló que el país, al igual que América Latina, sufre un estrechamiento de su base piramidal, con menor población joven y mayor porcentaje de adultos mayores, que en el 2050 representarán uno de cada cuatro mexicanos.

En el tema de la violencia, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una nación sumida en la inseguridad y delincuencia, con una guerra contra el narco que tuvo un costo muy alto en pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas, violación a los derechos humanos, descomposición institucional y daño al tejido social.

Ahora, explicó, esta situación se atiende con una Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el presidente de la República, que coordina de forma permanente a las fuerzas de seguridad y se replica en las 32 entidades a través de las Mesas de Construcción de Paz.

Rodríguez comentó que se resta base social a la criminalidad mediante la atención profunda a las causas que generan la violencia y la pobreza, con programas sociales universales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Desarme Voluntario.

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente beneficia a 10.5 millones, con 3 mil 850 pesos bimestrales.

