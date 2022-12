SSPC premia a jóvenes de centros de internamiento ganadores del torneo “Más Beis, Menos Violencia”

Para fomentar la cultura del deporte y la reinserción social entre los jóvenes que se encuentran en centros de internamiento de seis estados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) organizó el Torneo Regional “Más Beis, Menos Violencia” y premió a los ganadores.

La estrategia, impulsada por la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, busca que los adolescentes en conflicto con la ley encuentren un enfoque de vida distinto, lejos de las violencias y la delincuencia.

En representación de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el coordinador de Relaciones Interinstitucionales y jefe de Oficina de la titular de la SSPC, Iván Escalante, indicó que, por instrucción presidencial, en esta administración se atienden las causas de la violencia.

La participación de los jóvenes, provenientes de seis estados, muestra que la disciplina y el trabajo en equipo brindan la lección de que la reinserción es posible cuando existe un gobierno responsable.

Remarcó que en este gobierno hay una preocupación genuina por los jóvenes, y por ello se busca que tengan las oportunidades que no tuvieron en el pasado, que alcancen su reinserción total y puedan demostrarle a sus familias y a la sociedad que el cambio es posible.

“Hoy y siempre diremos NO a la violencia, NO a la injusticia y NO a la desigualdad. Ya el presidente López Obrador afirmó que ‘el progreso sin justicia es retroceso’”, afirmó Escalante.

LMB: Campeón de la vida

Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, señaló que una persona que hace deporte más que convertirse en campeón del deporte se hace campeón de la vida y refrendó su compromiso de apoyar los proyectos que beneficien a los jóvenes.

El Primer Torneo Regional comenzó el 23 de marzo y concluyó el 30 de octubre de este año; se celebraron cinco partidos y participaron seis equipos, integrados por 207 deportistas, de entre 14 y 22 años de edad.

Los juegos se disputaron en las canchas y espacios deportivos de los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIA).

Después de meses de encuentros, el equipo de Las Panteras de San Fernando, del Centro Especializado para Adolescentes “San Fernando”, en Tlalpan, Ciudad de México, obtuvo el trofeo de primer lugar.

El segundo sitio lo consiguieron Los Dragones, del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, ubicado en Xochitepec, Morelos.

En tanto, Los Perros, del Centro de Internamiento para Adolescentes en Pachuca, Hidalgo, se llevó el tercer puesto.

En su turno, el jugador de los Diablos Rojos de México, Yael Romero, les dijo a los participantes del torneo que nada es imposible en la vida, pero hay que trabajar duro.

Mientras que, en representación del equipo ganador, el joven Nahim agradeció la oportunidad otorgada a quienes se encuentran en dichos centros para lograr la reinserción social.

Al evento asistieron el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Antonio Hazael Ruíz; la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, Tania Enriquez, así como el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Omar Reyes.

