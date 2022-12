Gabriela Escamilla: denunció el abuso sexual de su sobrina con una fotografía y la metieron presa

La violencia machista no cesa, las mujeres son fuertemente juzgadas incluso por crímenes que no cometieron, mientras los agresores en muchos casos gozan de impunidad al cobijo de las autoridades. El caso de Gabriela Escamilla conmocionó a Jalisco, pues además de detenerla y apresarla injustamente, mostró como una ley creada principalmente para la protección de víctimas femeninas fue usada en su contra. Ella denunció con una fotografía el abuso sexual que sufrió su sobrina de seis años, le costó su libertad.

Fue el 24 de noviembre del 2021 cuando Gabriela cuidaba de su pequeña sobrina y notó que algo andaba mal con la niña, por lo que tomó una fotografía para denunciar el posible abuso sexual contra la menor, el cual presuntamente era cometido por el propio padre de la víctima y hermano de la mujer. Con la prueba se presentó a realizar la denuncia correspondiente, la cual quedó archivada, pero el caso dio un giro de 180 grados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco no solo no investigó al presunto agresor, el cual seguía con la custodia de la menor, sino que empezó una averiguación contra Gabriela por supuestamente haber violado la intimidad de la niña y le aplicaron la Ley Olimpia, por lo que más de un año después de que presentó la denuncia, la detuvo a ella y un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa y la metieron presa en el Penal de Puente Grande.

En redes sociales se compartió el caso. Foto: FB, Justcia para Gaby.

De acuerdo a la narración de los hechos, la denuncia interpuesta por Gabriela Escamilla fue enviada a Ciudad Niñez, allí quedó archivada y Gabriela comenzó a ejercer presión para que se realizara la investigación correspondiente, pues el bienestar de la niña no estaba asegurado ya que la pequeña vivía con su presunto agresor. Ante la insistencia, el Ministerio Público reabrió el caso.

Detención de Gabriela

El 9 de diciembre se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gabriela Escamilla, según indican los representantes legales, se libró dicha orden por una vendetta en contra la denunciante, por presionar a las autoridades ministeriales. Fue llevada al Penal de Puente Grande, donde permanecería hasta que se realizara su audiencia de vinculación a proceso, ya que previamente se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Se le dictó prisión preventiva oficiosa. Foto: FB, Justicia para Gaby.

Tras darse a conocer el caso, se creó el hashtag #JusticiaparaGaby e incluso se hizo una página de Facebook con el mismo nombre, en el que se difundió información del caso y se recabaron testimonios de personas que conocen a Gabriela, en los que se dice que ella es incapaz de dañar a su sobrina.

Varias personas se unieron a la petición de justicia, no solo por la mujer encarcelada injustamente, también por la niña que pudo haber sido víctima de la comisión de un delito grave.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó el miércoles 14 de diciembre, afuera de las salas de juicios orales del penal decenas de mujeres se dieron cita para expresar su apoyo a la detenida y exigir que fuera dejada en libertad.

Liberación

Fue la propia Olimpia Coral quien dio a conocer en sus redes sociales la liberación de Gabriela Escamilla, en un post explicó que “La fuerza de las mujeres, la convocatoria de compañeras, activistas, familiares de Gaby, todas ustedes que apoyaron en redes y el gran labor de sus abogados y de algunas servidoras y funcionarias públicas que no encubren agresores presionó socialmente para que no se cometiera esta inverosímil condición jurídica”.

Dijo que el abogado de Gaby, Héctor Pérez le escribió para darle la mejor noticia: la libertad de Gabriela. La audiencia duró más de nueve horas, tras ellas, el Juez de Control del Tribunal Superior de Jalisco, Felipe de Jesús Rivera, determinó la no vinculación a proceso de Gabriela Escamilla al considerar que la Fiscalía no había acreditado que el almacenamiento que ella hizo de su sobrina tuviera otro fin que no sea el de denunciar el hecho.

El juzgador también determinó que Gabriela no realizó ningún acto de difusión de la fotografía sexual de una menor más que entregarla al Ministerio Público.

Gabriela Escamila tras salir del Penal de POuente Grande. Foto: FB, Olimpia Coral Melo.

Asimismo determinó que la Fiscalía no realizó una investigación con perspectiva de género para determinar si había alguna violencia en contra de la propia Gabriela o en contra de la niña pues no realizaron la investigación diligente respecto de la violencia que ha sufrido la menor.

Con esto declaró que no había elementos para vincularla a proceso, y ordenó su inmediata libertad. Cabe señalar que la resolución es apelable.

Se resaltó que la entrevista que la Fiscalía realizó a la niña, en la que se determinó que la tía le había tomado la foto sin su consentimiento, fue hecha sin seguir los protocolos, además de que no se videograbó a la menor , fue entrevistada por un psicólogo hombre en presencia de su padre, el posible agresor.

DMGS

