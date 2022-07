Padre que abusó de su hija es vinculado a proceso en Sinaloa; saldrá en 3 años

En Sinaloa un hombre fue vinculado a proceso tras ser acusado de abuso sexual agravado por razón de parentesco en contra de su propia hija menor de edad

De acuerdo a la investigación sobre el caso, en 2015, Oscar realizó tocamientos con sus genitales a la menor, entonces de seis años de edad, aprovechando que se había quedado sola bajo su cuidado.

Con la evidencia suficiente reunida por la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, el juez determinó la culpabilidad del imputado.

Hoy la víctima está a salvo de su agresor, ya que además del tiempo que este pasará en prisión, perdió la patria potestad de su hija y deberá pagar 18 mil 872 pesos por concepto de reparación del daño.

Pagará una multa de más de 18 mil pesos. Foto: Archivo.

Para activistas en materia de género como la abogada Elizabeth Ávila Carrancio el daño es irreparable y la condena insuficiente para que pueda llamarse justicia.

“Es terrible que la Fiscalía esté regalando al por mayor en delitos contra niñas, niños y mujeres, beneficios exagerados, aplicando procedimiento abreviado porque no quieren trabajar, es recurrente que en abuso sexual infantil y violación estén haciendo eso, con excusa o pretexto de que las víctimas no van a aguantar el juicio; cuando en realidad son ellos los que no quieren ir, es vergonzoso y preocupante porque se basan en el dolor de las víctimas y las personas, imagínate, solo 3 años para un hombre que abusa a su hija, va a salir como en un año y medio y va a seguir abusando de niños”, condenó.