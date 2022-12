VIDEO: un oso cumple más de 11 horas arriba de un árbol, las autoridades implementan un maratónico operativo

En Nuevo León son comúnes los avistamientos de osos, aunque algunas personas los toman a la ligera, hay quienes se asustan por el peligro que podrían representar, aunque generalmente se encuentran en busca de comida, el cual es su único objetivo. En este contexto, fue encontrado un oso en un árbol del municipio de El Carmen en Nuevo León, el cual ya rebasó las 11 horas en dicho punto.

De acuerdo con las primeras versiones, el mamífero había sido captado en pareja en el cruce de las calles 5 de febrero y 5 de mayo, en la cabecera de dicho municipio, no obstante, el otro animal se retiró, por lo que únicamente quedó uno a lo alto de un árbol ubicado cerca de la Escuela Primaria "Gabino Elizondo Ricarday", donde se suspendieron temporalmente las actividades por la presencial del animal.

El mamífero fue visto en las inmediaciones de una escuela primaria. | FOTO: Especial

Elementos de Protección Civil del municipio acudieron para atender la emergencia en el lugar, el cual fue cercado para la seguridad de los habitantes y del mismo oso, quien intentó bajar en algunas ocasiones, pero no concretaba la acción. Algunos vecinos reportaron el avistamiento horas antes, hasta que el mamífero decidió escalar el árbol.

Con el paso de las horas se mantuvo el despliegue del operativo en la zona y salió el sol, pero el oso negro americano se negaba a descender de la copa del árbol. Al lugar también se dio cita personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León quienes colocaron una jaula con carne para que el animal se animara a acercarse, lo cual no sucedía. No obstante, se le colocó comida y agua al oso durante su estancia en el árbol, la cual se prolongó durante varias horas y algunas calles a la redonda fueron cerradas, aunque no se ha presentado algún altercado o accidente por el mamífero.

La protección a osos negros americanos en México

Durante la década de los cincuenta, los osos eran comunes en las montañas del norte de Coahuila, en la Sierra de las Maderas, la Sierra del Pino y la Sierra de San Marcos, en la Sierra Madre Occidental, en la Reserva Indígena Mezquital al sur de Durango, en la Sierra de Pinabete al oeste del Río Bolaños en Jalisco y a lo largo de los límites entre Jalisco y Nayarit.

En este sentido, el oso negro americano se encuentra protegido por las leyes mexicanas, ya que sus tendencias poblaciones están a la baja por la pérdida de su hábitat y la cacería, según reporta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En este sentido a quien dañe algún ejemplar de flora o fauna silvestre, terrestre o acuático se le podrá imponer una pena de uno a nueve años de prisión.

La Profepa atendió a un oso herido en Nuevo León

El pasado 14 de octubre se atendió el reporte de un oso herido que se desplazaba con dificultad por la carencia de movilidad en dos de sus extremidades en Santiago, Nuevo León, por lo que personal de la representación de la Profepa en la entidad, en coordinación con personal de Parques y Vida Silvestre, acudió a la búsqueda y cuidado del ejemplar.

Durante su recorrido en Ciénega de González, personal de ambas instituciones encontraron al ejemplar de oso negro (Ursus americanus) de siete meses, descarnado, con exposición de músculos y tendones, por lo que procedieron a su contención química y traslado para su valoración por personal médico veterinario especializado.

Protección Civil de Nuevo León emite mensaje sobre los osos en el estado. | FOTO: Twitter @PC_NuevoLeon

Posteriormente, el equipo médico realizó un examen físico general, tomó muestras de sangre y heces, así como toma de radiografías y detectó una lesión medular causada presuntamente por un arma de fuego y la presencia de un cuerpo extraño en la zona torácica del oso negro.

En consecuencia, la Procuraduría interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión de ilícitos ambientales en la materia, quienes podrían ser acreedores a sanciones administrativas y penales, entre las que destacan una multa de hasta 7 millones de pesos y una pena de hasta nueve años de prisión.

