La misteriosa muerte de 3 pescadores en Isla Mujeres: salieron a alta mar y los encontraron con el tiro de gracia

La Isla Mujeres es una isla mexicana en el mar Caribe, a 13 km de la costa de Cancún. Es un destino vacacional conocido por sus playas, como la Playa Norte, complejos turísticos y también por el esnórquel y el buceo en los arrecifes de coral circundantes. Ese panorama deseado quedó en la oscuridad luego de la noticia que ofreció la Secretaría de la Marina (SEMAR) el 12 de diciembre del presente año.

Los medios de comunicación locales alertaron que 3 pescadores habían sido encontrados muertos en las inmediaciones de Isla Contoy. De acuerdo con las primeras investigaciones, 24 horas antes del hallazgo, un grupo de cuatro hombres habían zarpado desde Isla Mujeres en una embarcación identificada como Fragata; al caer la noche y no volver, sus familiares alertaron a las autoridades, quienes implementaron un operativo.

Operativo Policiaco en los alrededores de Isla Mujeres

El lunes, tres de los cuatro desaparecidos fueron localizados sin vida flotando en el mar con huellas de violencia, una embarcación a la deriva y con manchas de sangre. La dependencia reveló que cada una de las víctimas presentaba un impacto de bala en la cabeza. La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) dijo que el vehículo, con matrícula 2301029413-8 fue hallado a 24 kilómetros al norte del destino turístico.

“La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la cuarta persona reportada como desaparecida [...] Hasta el momento no se confirma quién es la persona que sigue desaparecida”

El nombre de las víctimas era César de 27, Luis Fernando de 25 y Rigoberto de 44 años, quienes trabajaban para la cooperativa Makax. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de un cuarto pescador y su identidad. En redes sociales ha comenzado a circular la teoría de la existencia de grupos criminales que azotan los mares de México. Incluso, en las últimas horas la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde confirmó el multihomicidio y expresó sus condolencias para las familias.

“Lamento profundamente los hechos ocurridos este domingo, donde pescadores de la cooperativa Makax fueron privados de la vida en el mar. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas, con quienes hemos estado en contacto desde las primeras horas y a quienes seguiremos apoyando en estos momentos difíciles”, declaró la funcionaria.

En contexto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, de enero a octubre, del presente año, se abrieron mil 344 carpetas de investigación por el delito de homicidio en el estado mexicano de Quintana Roo.

La Isla Mujeres es una isla mexicana en el mar Caribe, a 13 km de la costa de Cancún

Alcaldesa se desmarca del PAN y surgen acusaciones

Reyna Lesley Tamayo Carballo, dirigente del PAN en Quintana Roo informó que Atenea Gómez Ricalde renunció a su militancia al partido. “Ella me comentó su decisión, por motivos personales, y por otros intereses que ella tiene. Entonces se le respeta mucho y le deseamos lo mejor”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

Luego de que se diera a conocer el caso, el diputado Juan Carrillo y antecesor de Atenea posteó el siguiente mensaje en redes sociales: “Mi solidaridad para las familias de los pescadores isleños que fueron privados de la vida, este tipo de hechos no pueden quedar impunes y deben ser esclarecidos a la brevedad. Ante la ola de violencia que sufre Isla Mujeres es preciso cambiar la estrategia para frenar la descomposición social que se vive todos los días en nuestro pueblo mágico”.

Lo que provocó la polémica fue la respuesta que dio Julián Ricalde, tío de la alcaldesa de Isla Mujeres: “No diputado no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno, donde mataron a tu regidora, a tú oficial mayor, a un comandante de tu policía. Es la estela de pactar con el narco. En la isla no matan pescadores”.

