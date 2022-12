"Es tiempo para las mujeres": Yasmín Esquivel Mossa

Es momento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tengan una presidenta porque México está preparado para que una mujer esté al frente del Poder Judicial de la Federación al ser un país de vanguardia y democrático, aseguró la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Es el momento en que pueda acceder una mujer al más alto nivel del Poder Judicial federal de nuestro país porque, por supuesto que tenemos este avance en todos los aspectos de la vida.

“Tenemos un Poder Legislativo paritario, un Senado del a República paritario, una Cámara de Diputados paritaria, un gabinete del Ejecutivo federal paritario y no tenemos paridad en los ministros, somos 4 de 11, pero sí estamos preparados y listos para tener una mujer presidenta”, señaló en entrevista con El Heraldo de México.

La integrante de la Corte dijo que la relación entre la persona que presida el máximo tribunal y los poderes Ejecutivo y Legislativo debe ser de diálogo y respeto, pero no de sumisión.

Al ser cuestionada sobre el papel que tendrá frente a los otros poderes, de ser electa presidenta del alto tribunal y del Consejo, Esquivel Mossa destacó la independencia del PJF.

“La relación con los demás poderes debe ser de respeto y diálogo, respetar a los otros poderes como queremos que nos respeten y de diálogo porque el diálogo es el que va construyendo, tenemos un fin común los tres poderes, que es el bienestar de los mexicanos, el estado de derecho.

“Y en ese sentido debe haber diálogo en los poderes, pero ese diálogo bajo el respeto y nunca la sumisión porque somos un poder independiente de los otros dos”, indicó.

Esquivel Mossa aseguró que se requiere una Corte plural e independiente en la toma de decisiones, y que se considere a todos los ministros y no se actúe de forma unipersonal.

Por eso, dijo, propone crear comités y comisiones de apoyo integradas por ministros para avanzar en los temas pendientes, así como una comisión de ministros en retiro para asesoría.

“Necesitamos una Suprema Corte de Justicia plural e independiente en la toma de decisiones, y cuando hablo de plural, me refiero a que las decisiones no se tomen de manera unipersonal, que sean colegiadas porque somos un cuerpo de 11 ministros”, señaló.

Indicó que la persona que encabece el PJF debe estar en constante actualización porque la sociedad, las leyes y el Derecho cambian.

Se le preguntó además, el rol de quien encabece el PJF frente a las críticas al trabajo de los juzgadores, que se realizan principalmente durante las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y Esquivel Mossa dijo que los ministros son respetuosos de las expresiones de los otros poderes.

“Por otro lado, el rol del juez en cualquier asunto, en cualquier expediente o cualquier caso que va a resolver el juez, cuando el juez decide si tiene la razón A o B, siempre una de las dos partes pierde y esa parte que pierde, normalmente no le gusta se queja, se expresa mal del juez porque no le dio la razón, pero en cualquier juicio, no es cuando está involucrado otro poder, por ejemplo el Legislativo o el Ejecutivo”, dijo.

La ministra plantea también un nuevo modelo de juzgadores, el rediseño de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF y el primer concurso de oposición para el ingreso de personas con discapacidad al PJF.

MAAZ