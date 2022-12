AMLO: la impugnación contra del "Plan B" es pura politiquería

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “pura politiquería” los recursos de impugnación que la oposición aseguró que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el “plan B” de reforma electoral, que todavía está en discusión del Congreso de la Unión.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el mandatario de México aseguró que se cuidó que la modificación de las normas secundarias no viole la Constitución. Aun así, dijo, en el caso de que se apruebe por el Senado y por la Cámara de Diputados tocará a los ministros decidir, en el caso de ser impugnada.

“Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el que caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados, se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver.

La SCJN deberá dar una resolución sobre el caso. FOTO: Archivo

"Lo cierto es que es pura politiquería porque como no hay reforma constitucional de la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes, entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones”, dijo.

Resaltó que la reforma, al no ser constitucional, únicamente hace “un ajuste” en el costo del aparato del INE para que no haya duplicidades de funciones.



“¿Qué es lo que tiene la reforma electoral?, pues este ajuste que no haya tanto gasto en los funcionarios del INE, que se exceden, que ven colmados de atenciones, de privilegios, es una democracia dorada porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, indicó.

