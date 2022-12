AMLO advierte a los morenistas que la oposición busca reclutar: “Ahí hay anarquía política”

Sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus compañeros de la 4T que tengan cuidado de ser reclutados por el bloque opositor porque, dijo, “ahí hay anarquía política” y no les pueden ofrecer nada seguro.

En la Mañanera, al descartar a pregunta expresa alguna ruptura en Morena por la pugna entre Ricardo Mejía Berdeja y Armando Guadiana por la candidatura a la gubernatura de Coahuila, aprovechó para lanzar una advertencia a sus correligionarios.

“No, no, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, pero no pasa nada. Hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera ‘me voy’, no pasa nada porque también para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa y si no hay elementos, no hay pruebas sino ‘nada más es porque yo quería y yo soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta pues me voy’.

Además me están tirando un lazo los del bloque conservador, yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino, que tengan cuidado porque qué les pueden asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes. Bueno, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo”, dijo.

AMLO amplía y expone la lista de los presidenciables opositores

Sin pregunta de por medio, el presidente de la República también aprovechó para ampliar la lista de presidenciables del bloque opositor, señalando que ya son más de 60, pero dijo que no es el tiempo de los conservadores porque no tienen proyecto ni el apoyo del pueblo.

También, dijo que muchos de ellos no están buscando sinceramente la candidatura presidencial de la oposición sino una diputación o senaduría plurinominal.

“Y desde luego hay libertades, pero no es el tiempo de los conservadores de los conservadores corruptos, tuvieron su oportunidad muchísimos años, décadas y arruinaron al país y empobrecieron al pueblo, ya la gente no quiere eso, no quiere más de lo mismo, quiere cambio, que continúe la transformación”, dijo.

Instruyó a Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, a proyectar la lista de 42 aspirantes de opositores que difundieron hace semanas, y de manera informal agregó a otros.

"Por ejemplo, en esa lista no estaba Silvano Aureoles, no estaba Fayad, se han inscrito como 10 o 20 más, ya debe de estar como llegando a los 60 y otros que están pensándolo también.

“Carstens, él no creo que… sí lo postularon; Alejandro Moreno, él sí porque es presidente de un partido; Beatriz Paredes también ella lo expresó; Carlos Loret de Mola a ese lo están promoviendo, que fue ‘todos somos Loret, no (risas); Carlos Medina Plascencia; Claudio X González, ese es activísimo, está convocado para hoy o para mañana a otra manifestación, hoy, ese sí quiere”, expuso.

