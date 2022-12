AMLO responde a quienes critican que en el AIFA “espantan” y “no llega nadie”

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los detractores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México, quienes aseguran que está casi abandonado debido a que no hay pasajeros que ocupen sus servicios.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo enfatizó que el aeropuerto Felipe Ángeles atiende una demanda de entre 10 a 12 mil personas diariamente, contrario a lo que los críticos a una de las obras insignias de la 4T indican.

“'Ahí espantan, ahí no llega nadie' (risas)… pues ahí va el aeropuerto creciendo es un gran aeropuerto, ya tienen 8 mil pasajeros, visitan el aeropuerto 10 o 12 mil personas diarias, y va a ir creciendo”, dijo AMLO.

Asimismo, el mandatario federal afirmó que además el aeropuerto de Santa Lucía a diferencia del proyecto que la administración pasada del presidente Enrique Peña Nieto planeaba construir un nuevo aeropuerto en Texcoco, no corre el riesgo de hundirse.

“Y ahí está, es un buen aeropuerto y no se va a hundir como lo iba a ser el Lago de Texcoco o la refinería, dicen estos mentirosos, falsarios, corruptos del Reforma que va a producir la refinería dos bocas hasta el 2027, ni que yo fuese Junco”, sostuvo el presidente.

AMLO aún no vuela en el AIFA, ¿por qué?

A casi nueve meses de haberse inaugurado el pasado 21 de marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Andrés Manuel López no ha volado desde el recinto. En la Mañanera del 18 de noviembre, el mandatario aseguró que todavía no lo ha utilizado para viajar en sus giras semanales del país porque no tienen necesidad de acreditar que es una gran obra.

AMLO dice que al día hay una demanda de entre 10 a 12 pasajeros. Foto: Archivo

Agregó que tomará un vuelo desde el AIFA el día que tenga la oportunidad de hacerlo, y denostó los ataques en contra de la obra los cuales provienen de sus adversarios políticos, indicó.

"¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto?, o sea si es una gran obra, nos ahorramos muchísimo. El hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco era hacerlo, construirlo en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular porque ahí desembocan como 10 ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año”, mencionó en aquella ocasión.

Con información de Iván E. Saldaña.

SIGUE LEYENDO:

AMLO pide a Bad Bunny venir a tocar al Zócalo: “Ojalá y venga, no le podemos pagar”

AMLO defiende al general Cienfuegos: “EU se siente el gobierno del mundo”

RMG