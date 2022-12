AMLO pide a Bad Bunny venir a tocar al Zócalo: “Ojalá y venga, no le podemos pagar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al famoso cantante de reggaetón Bad Bunny para que venga al Zócalo de la Ciudad de México a ofrecer un concierto, toda vez que durante sus recientes presentaciones que hizo en el país, hubo problemas con los boletos de entrada al concierto que ocasionó que varios de sus fans se quedarán sin haber podido verlo en el Estadio Azteca.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo indicó que le dio sentimiento que muchos jóvenes no pudieron ver a su artista favorito debido al problema que se presentó con la presunta clonación de los boletos de entrada:

“Es una gente seria, Bad Bunny es sensible, decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque le clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos, y le he dado instrucciones al Procurador de Consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos el dinero que usaron para pagar sus boletos y también el excedente al que tiene derecho”, señaló el mandatario.

Pese a la instrucción López Obrador para que la Profeco asegure el reembolso a los seguidores del cantante de Almirante Sur, Puerto Rico, aseguró que no es suficiente por lo que quiere compensar a los jóvenes que se quedaron con las ganas de ver al cantante de “Me porto bonito”.

“No es suficiente, le digo a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, dijo AMLO.

Agregó que el gobierno de la República se encargaría de montar el escenario, pero no podría pagar sus honorarios: "Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando en una palmera, pues eso si no se puede acá, pero cómo se llama, una tririlosa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner”, dijo AMLO.

Hubo clonación de boletos del concierto de Bad Bunny. Foto: Cuartoscuro

López Obrador llamó a Bad Bunny un activista y una persona sensible, por lo que espera que pueda participar para compensar a las miles de personas que fueron defraudados por Ticketmaster al vender boletos duplicados.

AMLo critica a la Cofece

El mandatario federal dijo que le “dio sentimiento” ver los videos de jóvenes llorando que se quedaron fuera del concierto a pesar de que pagaron con sus ahorros mucho dinero a la empresa estadounidense, a la que criticó de ser un monopolio en México bajo la omisión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Para López Obrador, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, llamado Bad Bunny, es activista y “una gente solidaria y sensible”. “Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica.

Pues no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente, un joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero tienen también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13, entonces ojalá”, dijo.

Y agregó: “De todas formas el lunes va informar Ricardo Sheffield sobre las denuncias que se han presentado. Y sí, van a tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente porque muchos tenían la ilusión de verlo, entonces a lo mejor se puede hacer algo”, concluyó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO se despide de Miguel Barbosa: “Fue un luchador por la democracia”

AMLO envía iniciativa que reemplaza al Conacyt por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

RMG