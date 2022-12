Alejandro Moreno: "El Plan B" es una locura y debe ser detenida

El Partido Revolucionario Institucional adelantó que acudirá ante todas las instancias legales y jurídicas para detener el llamado Plan “B” de Reforma Electoral que se encuentra que impulsa Morena y sus aliados, ahora en el Senado de la República.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno consideró que “es una locura”, dicha iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que va en contra de los preceptos legales establecidos.

“Todo es un rollo, engrudo como le quieras llamar de cosas que no fortalece a la competencia democrática y que acudiremos a todas las acciones legales y jurídicas para no permitir eso. Es un atropello que están haciendo a la ley”, afirmó.

Precisó que la bancada del PRI en la Cámara Alta, conjuntar esfuerzos con el PAN y el PRD, para evitar que avance, y aunque reconoció que Morena y sus aliados no requieren de mayoría calificada para aprobarla, resaltó que se tiene que denunciar la irregularidad que pretenden cometer.

La decisión está en manos del Senado. FOTO: Cuartoscuro

“Pero tenemos que alzar la voz y señalarlo. Es una locura esa reforma que quieren impulsar, no sólo lástima y viole el régimen democrático, trastocan fechas trastocan un movimiento importante que es que no haya nadie que sanciones a los servidores públicos que puedan andar haciendo campaña durante todo el tiempo la difusión de obras”, expuso.

“Alito” Moreno, indicó que la propuesta del jefe del ejecutivo federal rompe la equidad, la transparencia, vulnera al instituto Nacional Electoral y al Tribunal electoral, situaciones que no se pueden permitir por lo que insistió en que levantarán la voz como lo hace ya la sociedad civil para rechazar totalmente el llamado Plan “B” de reforma electoral.

“No tiene nada bueno, no es nada bueno, no modifica nada que dé certeza y el INE y el Tribunal no se tocan. Es la regla que hay, es lo que los ciudadanos quieren, certeza y certidumbre en un modelo democrático transparente”, dijo.

Sigue leyendo:

Los opositores al "Plan B" montan un cerco en la Cámara de Senadores, piden evitar la aprobación de la propuesta de AMLO

AMLO: la impugnación contra del "Plan B" es pura politiquería