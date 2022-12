Marcelo Ebrard: "Yo he sido 23 años un fiel compañero de Andrés Manuel López Obrador"

"He acompañado a Andrés Manuel desde hace 23 años, no ayer y a mí siempre me ha costado y no me importa porque es bien fácil apoyar a alguien cuando te dan, pero lo que hay que ver es que alguien te apoye cuando te cuesta cuando vas contra la corriente, cuando estas en contra de los que quieren acabar a tu compañero".

Con estas palabras fue que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de la cercanía que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto que este último ha encabezado en el país a lo largo de sus distintas etapas políticas.

El servidor público pidió una encuesta con muestra muy amplia (como las del INEGI) como 20 mil o 30 mil cuestionarios y de preferencia con una sola pregunta para los comicios de 2020.

A la par, Mario Delgado se comprometió, tanto en el escenario como en una conferencia de prensa posterior, a actuar con imparcialidad y a estudiar y dar pronta respuesta a los planteamientos de Marcelo.

En un encuentro con la militancia con el Movimiento de Regeneración Nacional, en el que participó a lado de Mario Delgado, el funcionario habló de cómo el sismo del 19 de septiembre de 1985 lo llevó a entender el dolor de las personas y la necesidad de que se trabajara a favor de ellas. Contó que le tocó estar pendiente de la reconstrucción de la capital en puntos como vecindades, en las cuales la gente no tenía los servicios básicos mínimos y además vivía hacinada.

"¿Qué aprendí ahí? Dos cosas, primero entender el dolor humano porque muchas personas habían perdido vidas de sus gentes más queridas, y segundo servir para que se hicieran esas viviendas pronto, que se pudierabapoyar a esas personas que estaban en la calle, eso fue lo que más aprendí".

Aseguró además que si bien la vida universitaria lo ayudó a entender de su profesión, fue el recorrer la ciudad lo que lo hizo entender que los mexicanos se esfuerzan a diario para salir adelante todos los días.

Aseguró que desde el año 2000 ha sido parte importante del movimiento que dio origen a Morena. Recordó que solamente tenía el 4.5 por ciento de la intención del voto en las encuestas para ser el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y no tenía dinero para una campaña grande. Fue entonces que al recorrer la ciudad, narró, que se encontró con que la capital podía quedar en manos de la gente más conservadora del país, por lo que fue a buscar al ahora presidente para erradicar esto y le dijo las siguientes palabras.

“Andrés te voy a apoyar a ti, no me des nada, no vengo para que mes algo vengo para decirte queremos que ganes tú, porque tú eres el que puede llevar esta lucha”.

Aseguró que ante el fraude que se llevó en las urnas en 2006, el cual dejó al ahora mandatario fuera de Los Pinos, decidió cerrar filas en torno a él y no tocar la puerta del entonces presidente Felipe Calderón, ni atender los llamados en los que le pedían acabar con el grupo que posteriormente se convirtió en Morena.

Para 2018, comentó, no dejó que los comicios se volvieron a manchar, por lo que se encargó de que en el norte del país no se cometieran irregularidades. Ya con el gobierno actual, comentó, le tocó negociar con el gobierno de Donald Trump para evitar nuevos impuestas hacia México. Contó además que le tocó encargarse de la recepción de vacunas contra la Covid-19.

Narró que se le culpó de armar el esquema por el cual se destapó la compra irregular de la Casa Blanca por parte de la exesposa del presidente Enrique Peña Nieto.

"Compañeras, compañeros tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho por el futuro. Me da mucho gusto anunciarles el día de hoy que vamos a recorrer todo el estado. Vamos a ir a todos los municipios, todos los distritos. Vamos a escuchar, comprometernos, proponer, organizarnos y salir adelante porque es la única manera que se puede hacer para estar en contacto con el pueblo", anunció

Esta travesía, aseguró, será para escuchar las necesidades de la población y aseguró que presentará un plan de prioridades para la entidad frente a López Obrador, el cual incluye los rubros de agua, seguridad, infraestructura, pavimentación, salud, movilidad.

Además de esto, recomendará al partido y al presidente hacer una encuesta en la que se incluya la postura de millones de personas de todo el país para que se elija al mejor perfil dentro del partido para la Presidencia de 2024.

"Segundo, proponer varias ideas. Que la encuesta sea una encuesta nacional, transparente, clara y que sean miles de cuestionarios. No una encuesta de mil. En esta habitación, en este salón, hay más de mil, somos 1500 aquí más o menos, 1400".

Pidió además que los aspirantes de la 4T que deseen competir en las elecciones se separen de sus cargos para no poner en entredicho sus funciones.

"Ya en 2023, si ya está a la vuelta de la esquina ¿sí o no? Eso es lo que estamos proponiendo y que trabajemos de buena fe. Yo nunca he sido una gente chueca, hay gente chueca, yo no, soy derecho, si decimos una cosa la cumplimos".

