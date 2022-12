AMLO se reúne con Adán Augusto y Mario Delgado en Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este sábado con el líder del partido de Morena, Mario Delgado Carrillo, y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Monterrey, Nuevo León.

El mandatario federal citó al líder morenista y a Adán Augusto, quien es perfilado como uno de los presidenciables de Morena para el 2024, en el hotel Crowne Plaza Monterrey, durante su gira por el estado. La reunión se dio por la mañana de este sábado, previo a que el mandatario federal supervisara las obras de infraestructura hídrica del acueducto y la presa El Cuchillo II en la entidad neoleonesa.

El encuentro también se da después de que el pasado miércoles, en su conferencia mañanera, López Obrador dio su visto bueno a realizar un debate entre las llamadas “corcholatas” de Morena, es decir, quienes buscan ser el candidato del partido a la Presidencia de la República para el 2024.

El jefe del Estado mexicano dijo que su partido sólo debe tener cuidado de no violar la ley electoral. “Si ellos lo aceptan (a debatir) sí, no hay porque negarse a que den a conocer su planteamientos. Solo tener cuidado de que no los vaya a acusar de actos anticipados de campaña, porque andan muy estrictos”, dijo.

Al momento, se señalan como corcholatas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobernación, Adán Augusto; al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña; y al senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

