Marcelo Ebrard: aumentará presupuesto de SRE en casi 3 mil mdp

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que la dependencia podría tener casi 3 mil millones de pesos más de aprobarse sin cambios el presupuesto de egresos para el próximo año. Detalló que el recurso se destinaría para fortalecer consulados en Estados Unidos, no para sueldos.

“Estamos muy agradecidos con el presidente y ojalá en la Cámara de Diputados merezca su respaldo y apoyo, eso nos va a permitir fortalecer los consulados, nos va a permitir fortalecer embajadas, actualizar nuestros equipos, mejorar nuestra comunicación, importantes y nos da mucho gusto que el señor presidente nos apoyara con eso por eso se los comenté, es un trabajo el reconocimiento de la Secretaría”, dijo.

-¿Cuánto porcentaje más sería, canciller para el 2023?, se le cuestionó en entrevista al clausurar el Foro Internacional “Seguridad para el progreso: mejores prácticas internacionales en seguridad pública”.

-Sí lo aprueba la cámara como está yo creo que serán más de 2 mil 500 millones de pesos, o 3 mil tal vez, es un recurso importante, que necesitamos no para aumentos de sueldo, pero sí, sobre todo el trabajo de consulados y la apertura de nuevos consulados en Estados Unidos porque ya los aprobaron nuevos consulados, acotó.

Antes, en la conmemoración del Día de la Diplomática Mexicana y el Diplomático Mexicano, destacó el trabajo que se realiza en la Cancillería. Señaló que la dependencia que encabeza sería la que tenga el mayor presupuesto para el próximo año.

Ebrard evade hablar sobre Trump

Marcelo Ebrard Casaubon, evitó opinar sobre una posible postulación de Donald Trump para buscar la candidatura Republicana a la presidencia de Estados Unidos.

En entrevista tras la Clausura del Foro Internacional “Seguridad para el progreso: mejores prácticas internacionales en seguridad pública”, dijo que este miércoles daría una opinión sobre la elección intermedia en la Unión Americana.

-Canciller, ¿se prevé el regreso de Trump?, se le cuestionó.

-¿Qué pasó? Tan bien que íbamos, dijo entre risas.

El canciller comentó que “bueno, eso no sabemos cómo vaya a transcurrir la elección el día de hoy en Estados Unidos, no me gustaría especular sobre eso, y vamos a ver qué deciden pues los ciudadanos en Estados Unidos, qué quieren hacer, verdad, y quién ganará la mayoría”.

“Si quieren ya mañana les daríamos un comentario sobre eso”, expresó.

