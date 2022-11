Marcelo Ebrard agradece aumento en el presupuesto de la SRE: México es el país número 1 en política exterior feminista

Previo a que inicie la discusión para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos Federal 2023, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la dependencia que encabeza será la que tenga el mayor presupuesto. En la conmemoración del Día de la Diplomática Mexicana y el Diplomático Mexicano, destacó el trabajo que se realiza en la Cancillería

“Estamos muy contentas y contentos porque hemos recibido un gran respaldo del presidente de la República, si esta semana no hay un cambio, pues en la iniciativa que se envía de presupuesto de egresos de la federación para el año 2023, será la única Secretaría que crece en su presupuesto, y eso es un respaldo muy importante al trabajo que están haciendo ustedes”, afirmó.

“De suerte que podríamos decir… por eso no invité mucho a los medios, digo, sí se está transmitiendo pero no quiero provocar a Hacienda, no, ni a Función Pública, pero la Cancillería no solo habría logrado pasar todas estas diferente decisiones de austeridad justificadas, sino que tendríamos para el año entrante un presupuesto muy importante que nos va a permitir cumplir nuestras funciones”, destacó.

Asegura que se trabajará en pendientes importantes para la nación.

El canciller subrayó el trabajo en las embajadas y consulados de México en el mundo, así como el política exterior mexicana.

“Sostener una política exterior feminista, implica que hagamos eso, entre otras muchas actividades. Hoy en día estamos catalogados como el país número uno en política exterior feminista, Suecia por desgracia se retiró, pero México tiene la primera posición y vamos a seguir adelante con ello”, afirmó.

Ebrard Casaubon dijo que los retos diplomáticos que se han enfrentado son la negociación del T-MEC y la pandemia de Covid-19.

“La pandemia, el gran mérito del Servicio Exterior Mexicano fue traer las vacunas a México en tiempo y forma, organizar puentes aéreos, aquí Martha tuvo una participación muy destacada, pero también Roberto, Max, muchas compañeras y compañeros, no los menciono a todos, la Cancillería mexicana cumplió su función, se repatriaron miles de personas”, apuntó.

