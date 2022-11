Beat se va de México: ¿Cuándo será su último día?

La compañía de taxis por aplicación Beat anunció que sus servicios serán retirados de México, Argentina y Perú. A través de un comunicado, la empresa detalló que dejará de operar desde la media noche del miércoles 9 de noviembre de 2022, por lo que ya no será posible pedir un viaje por la app; no obstante, las cuentas de sus usuarios seguirán activas hasta el 7 de diciembre y posteriormente la aplicación ya no estará disponible en el país.

“Luego de 11 años desde su fundación en Grecia, y millones de viajes, lamentamos comunicarles que dejamos de operar en Perú, México y Argentina desde la media noche del miércoles 9 de noviembre del 2022”, se lee en un breve comunicado que la empresa, de origen griego, envió a sus usuarios a través de correo electrónico. "Queremos aprovechar para agradecerles por confiar en Beat como su aplicación de movilidad", detalla el documento.

Información en desarrollo