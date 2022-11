Fiesta de Halloween termina mal: decenas de jóvenes terminan inconscientes por supuesto alcohol adulterado

Una decena de jóvenes terminaron intoxicados tras ingerir presuntamente bebidas alcohólicas de un Halloween, que se realizó en el salón Country de la colonia San Manuel de esta ciudad. En videos difundidos en redes sociales se aprecia a varios de los asistentes, que en su mayoría son estudiantes de la preparatoria Enrique Cabrera, tirados en el piso e inconscientes.

En las afueras del lugar se reportó un caos porque durante la madrugada los padres de familia acudieron a buscar a sus hijos tras enterarse de lo que ocurría. Trascendió que el evento fue organizado por una empresa denominada Cabritos Social Group y que en el lugar se habrían vendido bebidas alcohólicas adulteradas a los adolescentes.

La mayoría de los asistentes eran estudiantes de la preparatoria Enrique Cabrera

FOTO: Especial

El director de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel, informó que la dependencia acudió al salón social para investigar lo ocurrido, no obstante, el dueño del lugar informó que se trató de un evento particular, en el que no hubo venta directa de alcohol, ya que incluso hubo jóvenes que ingresaron con sus propias bebidas. Aclaró que los padres de los asistentes o los propios afectados deberán proceder a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) si consideran que existieron bebidas adulteradas en el evento.

