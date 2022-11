VIDEO | Pánico en Halloween: se tatuó una calavera en la cara y no se la pudo borrar

Una mujer entró en pánico luego de que se colocó un "tatuaje temporal" de Halloween pero se sorprendió al ver que no podía borrarlo de su cara cuando quería retirarlo y es que aunque probó varias técnicas, su trágica historia fue compartida a través de TikTok e inmediatamente se hizo viral.

Elizabeth Rose, de 46 años, compartió un video mediante su perfil de dicha red social donde relata asustada que está tratando de quitarse un tatuaje facial de esqueleto a pesar de que ya se estuvo frotando el rostro por varios minutos e incluso se le pusieron las mejillas rojas de la fuerza e irritación.

“Me puse una pegatina de tatuaje, también le puse un poco a mi nieta, ella tiene 7 años", dice en el video y posteriormente argumenta que nunca pensó que sería tan complicado retirarlo, pues primero frotó con algodón y no funcionó luego trató de usar sus dedos y no tuvo éxito.

En un segundo clip explicó que después de realizarse varios métodos finalmente pudo retirarlo aunque fue bastante doloroso, tanto que antes de lograrlo quiso acudir al hospital, por lo que recomendó a quien guste de usar ese tipo de stickers primero revisen con qué material se retiran sin dañar la piel.

Al final ella pudo limpiarlo con agua micelar pero por un momento creyó que ahí se quedaría para siempre y terminaría siendo un tatuaje permanente.

La grabación generó una ola de comentarios en TikTok, algunos internautas le dijeron que con aceite de bebé, alcohol isopropílico e incluso quitaesmalte para quitar el tatuaje era fácil retirarlo, mientras que otros criticaron que la mujer se haya puesto un tatuaje sin antes leer las instrucciones de su uso.

“Cualquier cosa a base de alcohol, desinfectante para manos, alcohol para frotar… o simplemente podrías beberlo y olvidarte de todo el tatuaje”.

“Usa cinta adhesiva, pégala y se arranca de inmediato”.

“Utiliza agua micelar. He tenido el mismo problema esta noche con mi hijo”.

“El aceite de bebé le quitó el sueño a mi hija”, dijo un usuario."Literalmente, me veo como si Will Smith me hubiera abofeteado 10 veces".

