Tamaulipas: ahora impulsaran ley para cambio de nombre y sexo

Tras obtener la aprobación para los matrimonios igualitarios, ahora la diputada Nancy Ruiz Martínez, anunció que con el apoyo de grupos de la comunidad LGTBQI+ impulsarán la iniciativa de Ley de Identidad de Género, en Tamaulipas.

De esta manera, dijo, cualquier persona podrá escoger por sí misma a qué género pertenece y el Registro Civil tendrá la obligación de reconocer de manera oficial su cambio de condición nombre, sexo.

Señaló que diversos grupos de la comunidad LGTBQI+ la han contactado para solicitarle presente una iniciativa a fin de que el Registro Civil en las actas de nacimiento haga los cambios de nombre y sexo a voluntad de la persona que lo solicite.

Ellos están interesados en presentar la Ley de Identidad de Género, esa es la más próxima, ya que hay quienes hacen el cambio de género, pero su acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte sigue siendo con el género con el que nacieron y es para que ya coincida.

Las personas de la comunidad están definidas entonces no porque se les prohíba ellos Foto: Especial

Aún falta afinar detalles

Comentó Nancy Ruiz que sostendrá reuniones con grupos de la comunidad LGTBQI+ a fin de esclarecer si se establece una Ley de Identidad de Género o únicamente se implementan reformas al Código Civil.

La diputada panista externó su disposición para tomar las banderas de la comunidad LGBTQ+ “el principal paso que se dio es el del matrimonio igualitario y a partir de ahí la gente se va a estar identificando con esas situaciones y van a ir aceptando todo”.

Ruiz Martínez dijo que esas determinaciones no afectan la familia, como lo han manifestado varios grupos religiosos, “no afecta porque las personas de la comunidad están definidas entonces no porque se les prohíba ellos ya van a decir no me lo permitieron ahora si voy a ir a casarme y a formar una familia, eso no va a pasar entonces lo que se busca no es afectar a la familia, sino que ellos tengan los derechos como cualquier ciudadano”, insistió.

