Cayeron 71 líderes criminales en la CDMX durante 2022 gracias a la Policía de Investigación

En lo que va de 2022, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha capturado a 71 líderes de distintas organizaciones criminales. Durante la conmemoración del 103 aniversario de esta corporación, realizada en el Altar a la Patria, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, calificó a esta policía como la mejor del país.

"Estamos orgullosos de nuestra Policía de Investigación que se ha consolidado a lo largo de un siglo para convertirse ahora en la mejor policía de México, la más capacitada, la más profesional y la más científica.

"La Policía de Investigación de la Ciudad de México, no tengo dudas y así lo digo de manera muy firme,es la mejor Policía de Investigación del país", dijo.

La fiscal agradeció a los elementos de la institutción.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de Francisco Almazán, jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

"Se dice en muy pocas palabras, pero ha transformado la Policía de Investigación de la Ciudad, lejos quedaron atrás aquellos policías judiciales, lejos quedó atrás que no importaba la ética, que no importaba la moral, que no importaba la justicia, sino el trabajo en el que no había división entre el criminal y el Policía", sostuvo.

Francisco Almazán detalló los resultados de la PDI en distintas áreas: la desarticulación 32 organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, pornografía infantil, cobranza ilegítima, despojo, entre otros ilícitos.

Recordó que en 2018 sólo se llevaron 89 cateos, pero desde entonces a la fecha han ejecutado mil 812 diligencias, cifra que representa un aumento del 95 por ciento en la productividad en la materia.

"Este nuevo modelo de inteligencia operativa nos ha permitido que en lo que va del año logremos la detención de 71 líderes de organizaciones criminales y 653 objetivos generadores de violencia y de diversos delitos relevantes para esta Fiscalía", destacó.

