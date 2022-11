López Obrador busca llegar a un acuerdo con EU sobre la importación de maíz transgénico

Ante el amago de Estados Unidos de acudir al panel internacional bajo el T-MEC, si México elimina las importaciones de maíz amarillo transgénico, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó ayer que esperan un acuerdo, de lo contrario, apostó a que ese asunto se resuelva en los tribunales.

“Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no, hay paneles, y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, dijo.