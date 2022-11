López Obrador está dispuesto a llegar al panel de controversia con EU: "No podemos ceder en esa solicitud”

Ante el amago de Estados Unidos de acudir al panel internacional bajo el T-MEC contra México si elimina las importaciones de maíz amarillo transgénico, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que esperan llegar a un acuerdo para evitar ese escenario, pues de lo contrario, dijo, que se resuelva en tribunales.

“Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo hay paneles y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, dijo este martes en Palacio Nacional.

En la mañanera, explicó que en la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, le reiteró que México no permitirá la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo humano, pero por el momento sí para uso de forraje.

Espera que las negociaciones sean fructíferas. FOTO: Presidencia

Propuso al gobierno de Joe Biden que la agencia de salud de Estados Unidos y la Cofepris analicen si tiene efectos secundarios para el consumo animal, para tomar una decisión. El Ejecutivo federal emitió un decreto que marca la eliminación de las importaciones del grano amarillo genéticamente modificado a partir del 2024.

“Se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud, aún cuando se use como forraje. Como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo, que se utiliza para forraje, o sea se puede importar, pero no para consumo humano, no aceptamos transgénico para consumo humano, y estamos buscando la forma de qué ellos entiendan que una cosa es lo mercantil y la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud, y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud”, resaltó.

López Obrador acusó a las empresas Monsanto y Bayer de presionar para que se admitiera en México la importación de Estados Unidos del maíz transgénico para el consumo humano. Aprovechó para llamar a los ciudadanos a que piensen su voto en las elecciones presidenciales para no elegir a un empleado de los empresarios.

“Que se escuche bien, que se escuche lejos, por eso es necesario la democracia para que elija el pueblo y que la autoridad nada más tenga como amo al pueblo porque si elige la oligarquía, a través de manipulación y dinero, el que llega a la presidencia, el que llega a cualquier cargo es un empleado de ellos, y no necesitamos insultar a nadie, entender, esa es su concepción, ellos buscan la ganancia, la utilidad y algunos hasta el lucro y no les importa nada, su dios es el dinero”, dijo.

