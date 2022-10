Sólo con maíz transgénico habrá país

Uno de los riesgos alimentarios más ominosos se cernirá sobre México en poco más de un año, cuando entrará en vigor la prohibición para importar maíz transgénico al país.

De acuerdo con Maizall, la Alianza Internacional del Maíz, que aglutina a los productores de Argentina, Brasil y Estados Unidos, aunque el decreto para prohibir dicha importación entrará en vigor hasta enero de 2024, en los hechos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no está permitiendo su importación: “México no ha aprobado ningún nuevo evento transgénico para su importación, procesamiento y consumo tanto humano como animal, desde mayo de 2018 y ha rechazado 14 eventos de cultivos transgénicos”, señaló en un reporte liberado esta semana.

El problema estará en los precios, que se dispararán. De acuerdo con un estudio realizado de World Perspectives, Inc., el costo promedio del maíz aumentará 19 por ciento en el momento en que entre en vigor la prohibición.

Asimismo, “en el primer año de la prohibición, los precios del maíz no transgénico aumentarían 48 por ciento a 8.14 pesos/bushel y México pagaría 571 millones de pesos adicionales por el maíz importado”.

Si el Presidente no quiere que en el último año de su gobierno el precio de la tortilla se dispare de manera descomunal, debería reconsiderar su decisión sobre la prohibición de esta importación. Desafortunadamente no parece ser el caso. Ayer mismo en su conferencia matutina se refirió de nueva cuenta a esta decisión: “cuidar de que no entre maíz transgénico. Es una lucha permanente porque los que venden los químicos presionan mucho para que se permita la siembra de maíz transgénico, y eso no lo podemos permitir. Aprovecho para decirles: no vamos a permitir el maíz transgénico. México es el país del maíz. Aquí surgió el maíz (…) No sabemos los efectos o los daños que se ocasionan a la salud, y no se trata solo de lo mercantil o el comercio…”.

De manera que estamos ante la posibilidad de que se eleven los precios de este importante insumo de manera muy significativa. El reporte de World Perspectives señala que el precio de la tortilla se disparará 16 por ciento en promedio. El Presidente señaló también que no se permitirá el consumo humano de maíz amarillo, y que tiene un plan para incrementar la producción de maíz blanco en estados como Chiapas, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, etc. El reporte subraya el impacto económico de la prohibición, al señalar que el PIB de México caerá 11 mil 720 millones de pesos en 10 años y que habrá una pérdida anual de 57 mil puestos de trabajo.

