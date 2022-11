López Obrador niega que los aguacateros de Michoacán estén coludidos con el crimen: "Es un boicot contra México"

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no existen vínculos entre los productores de aguacate en Michoacán con el crimen organizado como se afirma a nivel internacional, y es una campaña de boicot contra dicho producto mexicano para ganar el mercado de importación en Estados Unidos y Canadá.

La postura del mandatario mexicano fue emitida este jueves en la conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionado por una periodista canadiense, quien afirmó haber visitado la zona para hacer un reportaje sobre la producción de este fruto que, dijo, a nivel internacional ya lo “llaman aguacates sangrientos por las amenazas, la extorsión y la violencia” que sufren los aguacateros.

“Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gentes de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y que lo que hay, seguramente, es una desinformación, una campaña en contra del aguacate de Michoacán y del aguacate de México”, contestó López Obrador.

Aseguró que no hay ningún nexo entre ambos grupos.

-Un campesino de Michoacán me dijo que las organizaciones criminales, la policía y el gobierno son básicamente lo mismo, ¿usted cree que él está diciendo la verdad, que lo que él nos dice es cierto? -se le cuestionó.

“No es lo mismo, no está diciendo la verdad, antes sí había un contubernio, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso, han cambiado mucho las cosas en México y lo que está probado técnica, científicamente es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán, no sé cómo le harían en Estados Unidos y en Canadá sin el aguacate de Michoacán, porque hay otros países que quieren ganarse el mercado de Estados Unidos, pero con todo respeto la calidad del aguacate que producen no es la misma”, respondió el mandatario.

El presidente López Obrador llamó a los estadounidenses y canadienses que consumen aguacate mexicano a estar tranquilos, pues aseguró que al comprar ese producto no están apoyando indirectamente a los cárteles mexicanos sino a los productores mexicanos.

El presidente aseguró que este tipo de declaraciones se basan en falsedades

“Sí deben de sentirse tranquilos los canadienses porque se está impulsando una actividad productiva en Michoacán donde se requieren ingresos para que la gente, sobre todo los jóvenes, tengan trabajo y no tengan que tomar el camino de la delincuencia.

“Lo único que estamos cuidando es que no se siembre tanto aguacate en la zona de los bosques, sobre todo en la zona de las mariposas monarcas, respondió.

