AMLO defiende a Fernández Noroña tras ser exhibido en el súper: "Hay que educar al conservadurismo"

Con sarcasmo contra los “conservadores”, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves en la Mañanera al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, por haber sido criticado al ir de compras al City Market; el mandatario federal dijo que es la mentalidad del conservadurismo y dijo que por eso se les tiene que “educar”.

“Esa es la mentalidad del conservadurismo. ¡No!, y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlo, sobre todo porque son muy racistas, muy clasistas, y no se dan cuenta que discriminan y no se dan cuenta que somos iguales y ellos se sienten superiores, y también confunden educación con cultura y piensan que si tienen títulos académicos ya son como títulos nobiliarios.

“Y hay gente que tiene doctorado, bueno, el del INE (Lorenzo Córdova), una vez lo grabaron hablando por teléfono burlándose de unos indígenas, burlándose, como racista, pero es doctor de una universidad del extranjero. No es lo mismo educación que cultura”, dijo en Palacio Nacional.

AMLO: “No debería ir a un centro comercial”

La defensa de López Obrador a Fernández Noroña, uno de los presidenciables para el 2024, se dio sin pregunta de por medio. Inició su argumento con sarcasmo, señalando que el diputado del PT, al ser un hombre de lucha social, no debería ir a un centro comercial.

“Y le empiezan a reclamar, ‘¿oiga, usted por qué está aquí?’, a Noroña, sí, pero señoras. Pero eso es real porque el que lucha por una causa lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres pues no debe de usar zapato sino guaraches, no se puede poner el traje, no puede viajar en avión”, señaló.

Expuso que él mismo, antes de ser presidente, también le hicieron muchas críticas hasta por viajar en avión. “A mí me lo han hecho, antes, una vez iba yo a Yucatán en el avión y me dijo un señor: ‘oiga, y por qué no se viene en camión?’, de la ciudad de México hasta Mérida.

Le digo: ‘pues no porque, físeje, tengo que ver varias cosas acá’, era yo opositor. Pero el prototípico de un conservador pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí porque ni siquiera fifí, porque para ser fifí se requiere ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper”, señaló el presidente.

