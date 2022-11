VIDEO I El tenso momento en que increpan a Gerardo Fernández Noroña por comprar en City Market: "Yo no soy hipócrita"

En redes sociales se armó un debate porque el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña fue visto en un “City Market” en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Muchos opinaron que era “hipócrita” de su parte comprar en una tienda así y otros más lo defendieron, pues aseguraron que todos tienen derecho a comprar en donde más les plazca.

En el material se cuestiona a Noroña: “¿Qué hace aquí?” y él contesta: “¿y qué tiene?”, poco después lo llaman “hipócrita”. En Twitter le llovieron críticas y lo llamaron “fifí”, algo que él ha criticado en diversas ocasiones. Luego de esto, Gerardo aseguró que incluso esos reclamos son clasistas.

“Vine al @citymarket de Cuernavaca, pero son más clasistas que en Polanco. Lo peor es que los que se sentían Fifi, tenían un fenotipo que para que les platico. No es que considere la apariencia importante, pero para ellos sí lo es”, refirió en un principio.

Salió a defenderse

El legislador sostuvo más tarde en su cuenta de Twitter que es correcto que estuvo en esa tienda y que posteriormente fue a un Costco, “Ahí sí que estuvo de miedo la cuenta que pagué”, escribió. Sobre los comentarios de que él ha programado la “austeridad” para estar en línea con la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: “¡Mi pobreza franciscana! Yo nunca he dicho que viva en pobreza franciscana, no sean farsantes y ridículos”.

“Ahora resulta que ya no puedo hacer las tareas propias de mi condición, ir por el mandado. Los clasistas y racistas piensan que no debo salir del mercado de Tepoztlán, que es espléndido por cierto. Pero ahí no venden el vino que se toma @Ascension528Hz”, concluyó.

Es un personaje muy polémico

Fernández Noroña se ha convertido desde hace varios años en un personaje de la política mexicana, pues en sus formas de actuar en público suele ser muy histriónico, esto le ha ganado muchos seguidores y también detractores. Es fundador y antiguo miembro del Partido de la Revolución Democrática, el cual abandonó para unirse al Partido del Trabajo.

