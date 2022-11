López Obrador le contesta a Juan Villoro: Sin el fraude del 2006 México estaría muchísimo mejor

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que si no hubiera existido el fraude electoral del 2006 y él hubiera llegado a la Presidencia de la República en vez de Felipe Calderón se hubiesen evitado muchas tragedias y el país estaría “muchísimo mejor”.

¿No considera entonces usted que llegó tarde a la Presidencia de la República?, se le preguntó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. “No, no llegué antes por el fraude electoral, y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país”, contestó.

“Estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense, el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero nada más para buscar legitimidad para quedar bien con nuestros vecinos, porque eso también lo hico Salinas después del fraude; cuando no encuentran legitimidad aquí se van a buscar legitimidad al extranjero, y ahora está hasta de moda que se van a vivir al extranjero”, agregó.

La declaración del jefe del Estado mexicano se dio en respuesta directa al escritor Juan Villoro, quien criticó ante la prensa que López Obrador hubiera ocupado la presidencia de México en 2006 “cuando estaba en plenitud de sus facultades" y no había establecido pactos con grupos de poder.

“Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica, nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién”, contestó el mandatario.