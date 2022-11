AMLO recuerda cuando saludó a la mamá del “Chapo”: “Lo volvería a hacer, tengo mi conciencia tranquila”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene la conciencia tranquila luego de que saludó a Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una visita que hizo el marzo de 2020 a Badiraguato, Sinaloa.

Manifestó que volvería hacerlo ya que le tiene respeto a los adultos mayores. En la conferencia de prensa matutina, fustigó que durante el fin de semana en redes sociales y algunos columnistas difundieron que hizo una supuesta visita a Badiraguato.

Afirmó que ha visitado en más ocasiones Salina Cruz, en Oaxaca; Coatzacoalcos en Veracruz, Mazatlán, en Sinaloa, o Mérida, Yucatán, que Badiraguato en donde sólo ha estado tres ocasiones.

Sus visitas a Sinaloa

Refirió una de las visitas fue por carretera y en dos hizo un sobrevuelo “porque inauguramos allá en Tamazula un cuartel porque estamos haciendo, una carretera de Tamazula a Canelas, que es el límite de Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua”.

AMLO afirma tener respeto a los adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Indicó que fue al municipio de Guadalupe y Calvo en enero, “una helada que había que ponerle cadenas a las llantas y estuve en ese tiempo, estaba nevando, es la parte más fría, y estuve en la sierra de Chihuahua, no sólo fui a Guadalupe y Calvo, estuve en Madera y me quedé a dormir, me acuerdo que la temperatura estaba -8 grados, Y muchas veces por todos lados, me quedado a dormir, a ver, si conocen Chínipas en los límites de Chihuahua con Sonora, he estado por todos lados”.

Cuestionó que el fin de semana se difundió que existía un presunto acuerdo con el cartel de Sinaloa, aunque no se presentó ninguna prueba, sólo se recordó el saludo que le hizo a la señora Consuelo Loera, “a la mamá (de Joaquín “el chapo” Guzmán), en una de las visitas llegó la señora y la salude y lo volvería hacer por respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona y tengo mi conciencia tranquila”.

RMG