AMLO acusa: “Hay jueces que les gustan los sabadazos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay jueces que aprovechan los fines de semana para emitir órdenes de liberación para delincuentes de “altos vuelos”, por lo cual aseguró que a algunos magistrados les gustan los “sabadazos”, indicó en la Mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

“Hay jueces que les gustan los sabadazo, y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos, porque ya se le terminó el periodo del castigo o porque se integró mal la averiguación, un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad a Caro Quintero, nos lo han querido hacer como cinco veces, de casos famosos”, señaló.

López Obrador aseguró que ve “plan con maña” de los jueces del país al dejar en libertad a “delincuentes de alto vuelo”, como Rafael Caro Quintero, para afectar a su gobierno y le lleguen reclamos de Estados Unidos; además, criticó que las liberaciones sean en fines de semana, lo que llamó “sabadazos”, a fin de no captar mucho la atención.

Durante la Mañanera, el mandatario dijo que el gobierno federal no quitará el dedo del renglón de vigilar las sentencias de los jueces, y por ello destacó el papel que está haciendo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja para evitar la llamada “puerta giratoria”, que libera inmediatamente a los delincuentes.

AMLO citó la liberación de Caro Quintero. Foto: Archivo

“Aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo, es de los mejores servidores públicos en esta materia, nos ha ayudado muchísimo, es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, es el garantizar la paz y seguridad, que no haya impunidad. Antes era la queja permanente, antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios”, dijo.

AMLO sobre “el mal de la puerta giratoria”

El mandatario federal dijo que persiste el problema de la puerta giratoria por lo que en el gobierno federal “tenemos que estar muy pendiente porque hay jueces del poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gusta los sabadazos”.

Destacó que el gobierno federal ha enfrentado varios casos en los que presenta ante el Poder Judicial a detenidos y los jueces han querido liberarlos”.

AMLO habló sobre el mal de la "puerta giratoria". Foto: Especial

“A nosotros no los han querido hacer como cinco veces de casos famosos, varios, ya voy a dar a conocer los nombres porque no tenemos nada que ocultar y todo es transparente. Acaba de pasarnos con dos casos, con este señor (Z) 40, Félix Gallardo y otro señor, y también viernes", aseguró.

“¿Y qué se hace en estos casos? El Guero Palma por enfermedad, pues es plan con mañana porque no sólo es dejarlos en libertad sino, imagínense, Estados Unidos de inmediato reclamando que en México se dejó en libertad a quien es acusado allá de alguno de los delitos. ¿Y el prestigio del país, el prestigio del Estado mexicano, dónde queda?”, expresó.

