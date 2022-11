López Obrador prepara dos nuevas iniciativas ante el Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que alista dos nuevas iniciativas de reforma, una para que la defraudación fiscal sea catalogada como delito grave, y otra para materializar la política de austeridad republicana y evitar que funcionarios se amparen.

Sin embargo, reconoció que su aprobación dependerá de los legisladores en el Congreso, en donde su movimiento no tiene la mayoría calificada para aprobar una reforma. Después de anunciar que enviará una iniciativa de reforma legal en materia electoral, se refirió al tema de la defraudación fiscal.

“Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, tiene que ir también al Congreso de nuevo”, aseveró.

López Obrador adelantó que también enviará, antes de que concluya su gobierno, “la iniciativa de austeridad republicana porque no puede ser que con amparos, con triquiñuelas legaloides, estén ganando más que lo que gana el presidente, muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción; y si el congreso dice no, ese ya es otro problema, pero yo voy a cumplir”.

AMLO presentará dos nuevas iniciativa de reforma. Foto: Archivo

-¿Ambas serían constitucionales?, se le cuestionó.

-No, la otra será constitucional porque está en el artículo 127 de la Constitución, de qué no deben, ¿Por qué no pones el artículo 127? y lo están violando con amparos y actitudes leguleyas, acotó.

Dijo que en la discusión y aprobación dependerá de los legisladores, sin embargo el pueblo ya no quiere que regrese la corrupción.

Por ello, destacó la importancia de que un movimiento cuente con mayoría calificada en el Legislativo.

Próximamente se refinará en Dos Bocas

AMLO asegura que pronto se producirá comustible en Dos Bocas. Foto: Cuartoscuro

A finales de este año o principios del próximo comenzará a refinarse petróleo para producir combustibles en la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, adelantó Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el 23 de diciembre hará un recorrido por la refinería -que se inauguró el 1 de julio- que está en proceso de integración, “y es un proceso, lleva tiempo”. Adelantó que el 24 y 25 de diciembre no tendrá actividades públicas, y los retomará el lunes 26.

“Voy el 23 de diciembre (a la refinería de Dos Bocas) pues ya de un vez les digo de que si vamos estar el 23 en la mañana de diciembre, el 24 no, y el 25 no, pero el 26, y ya se está integrando la refinería, a eso voy el 23 y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va empezar sino es a finales de este año a principios del año próximo se comienza a producir combustibles”, señaló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

